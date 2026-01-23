تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 14:35
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
ذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية، مساء الجمعة، أنّ حشد القوات الأميركية في الشرق الأوسط يتواصل، مشيرة إلى أنّه من المتوقع اكتمال نشر تلك القوات خلال أيام قليلة.
 
 
القناة كشفت أن القوات الأميركية التي تحشدُ نفسها في المنطقة تشمل حاملة طائرات، 6 سفن حربية، غواصتان، أكثر من 100 طائرة مقاتلة، عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود والاستطلاع، أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية، مئات صواريخ الكروز.
 

وفي تقرير لها ترجمهُ "لبنان24"، تقول القناة إنّ "إسرائيل لا تزال على أهبة الاستعداد واليقظة التامة تحسباً لهجوم أميركي محتمل على إيران"، مشيرة إلى أنّ "تل أبيب تُدرك أنه على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، إلا أن المسار الأرجح هو مسار الهجوم العسكري".


ويقول التقرير أيضاً" إن الجهاز الدفاعي يخشى سيناريو سوء تقدير"، ويُكمل: "في أحد السيناريوهات، قد يخشى الإيرانيون أن يكون قرار ترامب بالهجوم قد اتُخذ بالفعل، وبالتالي يقررون مهاجمة إسرائيل قبل ذلك".


في غضون ذلك، تحدثت القناة عن أن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت  بشكل مفاجئ رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم الجمعة وغداً السبت إلى إسرائيل من دون اتضاح الأسباب حتى الآن، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
