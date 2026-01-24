تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ستارمر: تصريحات ترامب عن دور الناتو بأفغانستان تستوجب اعتذارا
Lebanon 24
24-01-2026
|
00:37
ندد رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، الجمعة، بالتصريحات "المهينة" للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن تجنّب قوات
حلف شمال الأطلسي
"
الناتو
" في
أفغانستان
خطوط المواجهة، معتبرا أن ما قاله
ترامب
يستوجب اعتذارا.
وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة
فوكس نيوز
الخميس، دور
الدول الأعضاء
الأخرى في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما، معتبرا أن
الولايات المتحدة
"لم تكن بحاجة إليهم أبدا".
وقال ترامب إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بذريعة اجتثاث تنظيم
القاعدة
بعد هجمات 11 ايلول 2001.
