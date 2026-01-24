ستارمر: تصريحات ترامب عن دور الناتو بأفغانستان تستوجب اعتذارا

ندد رئيس الوزراء كير ستارمر، الجمعة، بالتصريحات "المهينة" للرئيس الأميركي بشأن تجنّب قوات " " في خطوط المواجهة، معتبرا أن ما قاله يستوجب اعتذارا.



وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة الخميس، دور الأخرى في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما، معتبرا أن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا".



وقال ترامب إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بذريعة اجتثاث تنظيم بعد هجمات 11 ايلول 2001.

