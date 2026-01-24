تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ستارمر: تصريحات ترامب عن دور الناتو بأفغانستان تستوجب اعتذارا

Lebanon 24
24-01-2026 | 00:37
ستارمر: تصريحات ترامب عن دور الناتو بأفغانستان تستوجب اعتذارا
ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، بالتصريحات "المهينة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تجنّب قوات حلف شمال الأطلسي " الناتو" في أفغانستان خطوط المواجهة، معتبرا أن ما قاله ترامب يستوجب اعتذارا.

وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس، دور الدول الأعضاء الأخرى في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما، معتبرا أن الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة إليهم أبدا".

وقال ترامب إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بذريعة اجتثاث تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 ايلول 2001.
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار
رئيس الوزراء البريطاني: تصريحات الرئيس ترامب بشأن مساهمة الناتو في أفغانستان مهينة ومروعة
موسكو: تصريحات الناتو بشأن توجيه ضربات لروسيا هدفها عرقلة المفاوضات
موسكو: تصريحات الناتو بشأن توجيه ضربات لروسيا هدفها عرقلة المفاوضات
الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الدول الأعضاء

دونالد ترامب

شمال الأطلسي

فوكس نيوز

أفغانستان

البريطاني

