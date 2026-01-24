ترامب: هناك حاجة ملحة لامتلاك غرينلاند بسبب نظام "القبة الذهبية"

هاجم الرئيس الأميركي ، الجمعة، وقال إنها تعارض بناء منظومة الدفاع الصاروخي " الذهبية" فوق غرينلاند على الرغم من أنها ستوفر لها الحماية.



وكتب على موقع "تروث سوشيال: "تعارض كندا بناء (القبة الذهبية) فوق غرينلاند، رغم أن (القبة الذهبية) ستحميها. وبدلاً من ذلك، صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع ، التي ستسحقها خلال عام واحد فقط".

والقبة الذهبية مشروع طرحه الرئيس ترامب، لتوفير نظام دفاع صاروخي فعّال ضدّ مجموعة واسعة من الأسلحة، من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الصواريخ المجنحة والمفرطة السرعة، مرورا بالطائرات المسيّرة.



وكان ترامب قال في مقابلة مع " " إن جزءاً من "القبة الذهبية" سيكون في غرينلاند، فيما نفى الأميركي كريس رايت "تماماً" أن تكون بحثت في غزو .