|
|
عربي-دولي

ترامب: هناك حاجة ملحة لامتلاك غرينلاند بسبب نظام "القبة الذهبية"

Lebanon 24
24-01-2026 | 00:39
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، كندا وقال إنها تعارض بناء منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" فوق جزيرة غرينلاند على الرغم من أنها ستوفر لها الحماية.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال: "تعارض كندا بناء (القبة الذهبية) فوق غرينلاند، رغم أن (القبة الذهبية) ستحميها. وبدلاً من ذلك، صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع الصين، التي ستسحقها خلال عام واحد فقط".
والقبة الذهبية مشروع طرحه الرئيس ترامب، لتوفير نظام دفاع صاروخي فعّال ضدّ مجموعة واسعة من الأسلحة، من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الصواريخ المجنحة والمفرطة السرعة، مرورا بالطائرات المسيّرة.

وكان ترامب قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن جزءاً من "القبة الذهبية" سيكون في غرينلاند، فيما نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت "تماماً" أن تكون الولايات المتحدة بحثت في غزو الجزيرة.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: المقترح يتضمن إنشاء "القبة الذهبية" في غرينلاند ومواجهة نفوذ روسيا والصين
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية فوق جرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: هناك حاجة ملحّة لتغيير حقيقي في طبيعة ما يُسمح بدخوله إلى غزة بحيث يخدم احتياجات الناس الفعلية خاصة في فصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: اليونيفيل صمّام أمان في جنوب الليطاني وحاجة وطنية ملحّة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24