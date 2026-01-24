تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:19
A-
A+
أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث
أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤولون في مجال الصحة في الولايات المتحدة يوم الجمعة إن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت"، يمكن أن يكون مصدرا للتلوث أدى إلى تفشي التسمم الغذائي الذي تعرض له العشرات من الأطفال.

وقال المسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجدت نوعا من البكتيريا الذي يمكن أن يسبب المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال.
ووجدت الإدارة أن البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة تتطابق مع عينة من طفل مريض، كما أنها تتطابق مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي الكامل الدسم المستخدم في صنع حليب الأطفال في "باي هارت" والتي تم جمعها واختبارها من قبل الشركة.

كما وجدت اختبارات إدارة الغذاء والدواء تلوثا في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم لشركة "باي هارت"، وقد تطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من حليب الشركة.

وقالت الإدارة في بيان إن النتائج ليست قاطعة وإن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".

وفي فرنسا سعت السلطات،الجمعة، لطمأنة المستهلكين بأن كل كميات حليب الرضّع المشتبه بأنها ملوّثة قد سحبت من التداول، تزامنا مع التحقيق لكشف ملابسات وفاة رضيعين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير في أميركا.. البيض ملوث بالسالمونيلا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة رضيعين.. حليب ملوث بمادة سامة يُثير الهلع
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ملوّث.. سحب بخاخ أنف من الاسواق
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إدارة الغذاء

فرنسا

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-01-24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-24
Lebanon24
02:18 | 2026-01-24
Lebanon24
02:15 | 2026-01-24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24