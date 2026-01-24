تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البيت الأبيض: نرفض انتقادات ستارمر بشأن دور الحلفاء في أفغانستان
Lebanon 24
24-01-2026
|
02:45
رفض
البيت الأبيض
، انتقادات رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر للرئيس
دونالد ترامب
لتصريحه بأن قوات
حلف شمال الأطلسي
تجنبت الخطوط الأمامية في
أفغانستان
، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز في بيان أُرسل إلى
وكالة فرانس برس
"الرئيس
ترامب
مُحق تماما، قدمت
الولايات المتحدة
الأميركية لحلف
الناتو
أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة".
وعبّر ستارمر عن استياء
بريطانيا
من تصريحات لترامب، ووصفها بأنها "مهينة"، مؤكدا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".
جاء كلام ستارمر ردا على ترامب الذي قال إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول 2001.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني العمالي بالجنود
البريطانيين
الـ457 الذين قتلوا في أفغانستان ورفاقهم الجرحى. وقال "لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم".
الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
وكالة فرانس برس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
شمال الأطلسي
البريطانيين
