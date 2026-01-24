البيت الأبيض: نرفض انتقادات ستارمر بشأن دور الحلفاء في أفغانستان

رفض ، انتقادات رئيس الوزراء كير ستارمر للرئيس لتصريحه بأن قوات تجنبت الخطوط الأمامية في ، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز في بيان أُرسل إلى "الرئيس مُحق تماما، قدمت الأميركية لحلف أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة".

وعبّر ستارمر عن استياء من تصريحات لترامب، ووصفها بأنها "مهينة"، مؤكدا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".



جاء كلام ستارمر ردا على ترامب الذي قال إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول 2001.



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني العمالي بالجنود الـ457 الذين قتلوا في أفغانستان ورفاقهم الجرحى. وقال "لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم".

Advertisement