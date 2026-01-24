إعداد استراتيجية لتحقيق تحوّل ببنية الجيش.. هذا ما طلبه العاهل الأردني من القائد الأعلى للقوات المسلحة

قام العاهل الملك عبدالله الثاني، بتوجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعداد استراتيجية تحول في القوات المسلحة خلال 3 سنوات.



وفي رسالة اليوم السبت إلى رئيس المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كلّف العاهل الأردني بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث .



وأكد الملك عبدالله في الرسالة أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكانياتها وأدواتها بشكل مستمر، لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، والتغيرات المتسارعة، والتحديات الناشئة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية واتساع بيئة العمليات.



وشدد على ضرورة أن تتمتع القوات المسلحة بالمرونة والرشاقة والكفاءة العالية، مع التركيز على تطوير العقيدة القتالية، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وتوسيع الاستثمار في المجالات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الدفاعية وتطوير خطط التدريب والتسليح.



وأكد العاهل الأردني أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن إعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة، وفق أعلى المعايير المهنية للحوكمة والإدارة.



وختم الملك رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لجهود التطوير والتحديث، وثقته بقدرة القوات المسلحة على إحداث النقلة النوعية المنشودة، لتبقى كما عهدها الأردنيون، في طليعة القوى العسكرية المتميزة بكفاءتها واحترافيتها.









Advertisement