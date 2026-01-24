تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إعداد استراتيجية لتحقيق تحوّل ببنية الجيش.. هذا ما طلبه العاهل الأردني من القائد الأعلى للقوات المسلحة
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام العاهل
الأردني
الملك عبدالله الثاني، بتوجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعداد استراتيجية تحول في القوات المسلحة
الأردنية
خلال 3 سنوات.
وفي رسالة اليوم السبت إلى رئيس
هيئة الأركان
المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كلّف العاهل الأردني بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث
القادمة
.
وأكد الملك عبدالله في الرسالة أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكانياتها وأدواتها بشكل مستمر، لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، والتغيرات المتسارعة، والتحديات الناشئة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية واتساع بيئة العمليات.
وشدد على ضرورة أن تتمتع القوات المسلحة بالمرونة والرشاقة والكفاءة العالية، مع التركيز على تطوير العقيدة القتالية، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وتوسيع الاستثمار في المجالات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الدفاعية وتطوير خطط التدريب والتسليح.
وأكد العاهل الأردني أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن إعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة، وفق أعلى المعايير المهنية للحوكمة والإدارة.
وختم الملك رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لجهود التطوير والتحديث، وثقته بقدرة القوات المسلحة على إحداث النقلة النوعية المنشودة، لتبقى كما عهدها الأردنيون، في طليعة القوى العسكرية المتميزة بكفاءتها واحترافيتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني يوجه بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة خلال السنوات الـ 3 القادمة
Lebanon 24
العاهل الأردني يوجه بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة خلال السنوات الـ 3 القادمة
24/01/2026 12:50:49
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل الأردني: هدف الاستراتيجية تمكين القوات المسلحة من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة
Lebanon 24
العاهل الأردني: هدف الاستراتيجية تمكين القوات المسلحة من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة
24/01/2026 12:50:49
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا أكثر من أي وقت مضى ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا أكثر من أي وقت مضى ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة
24/01/2026 12:50:49
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي والشاباك: كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي والشاباك: كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول
24/01/2026 12:50:49
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
هيئة الأركان
الأردنية
المستقبل
القادمة
الأردن
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها
Lebanon 24
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها
05:32 | 2026-01-24
24/01/2026 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة السرديات بعد حرب غزة: هل تستعيد الرواية الإسرائيلية هيمنتها؟
Lebanon 24
معركة السرديات بعد حرب غزة: هل تستعيد الرواية الإسرائيلية هيمنتها؟
05:30 | 2026-01-24
24/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
Lebanon 24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
05:12 | 2026-01-24
24/01/2026 05:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في أبو ظبي.. استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا
Lebanon 24
في أبو ظبي.. استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا
04:53 | 2026-01-24
24/01/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران قد تستهدفه.. ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته؟
Lebanon 24
إيران قد تستهدفه.. ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته؟
04:50 | 2026-01-24
24/01/2026 04:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:32 | 2026-01-24
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها
05:30 | 2026-01-24
معركة السرديات بعد حرب غزة: هل تستعيد الرواية الإسرائيلية هيمنتها؟
05:12 | 2026-01-24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
04:53 | 2026-01-24
في أبو ظبي.. استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا
04:50 | 2026-01-24
إيران قد تستهدفه.. ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته؟
04:27 | 2026-01-24
بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب ولاية باليكسير التركية
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24