16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب ولاية باليكسير التركية
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة قضاء "صندرغي" بولاية باليكسير غربي
تركيا
.
وفقًا لبيانات
إدارة الكوارث
والطوارئ
التركية
(آفاد)، وقع الزلزال، السبت، الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي.
حددت مراكز الرصد التابعة لـ"آفاد" عمق الزلزال بـ 11.04 كيلومتر تحت سطح الأرض.
يذكر أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 تشرين الأول الماضي دون تسجيل خسائر بشرية.
وأفاد مراسل وكالة "
الأناضول
" التركية بشعور سكان الولايات المجاورة بورصة، وإزمير، ويالوا، وكوتاهيا بالزلزال.
وفي منشور على منصة "إن سوشيال" التركية، صرح
وزير الداخلية
التركي
، علي يرلي كايا، بأن الفرق المختصة بدأت مسحا ميدانيا لتقييم الخسائر البشرية والمادية.
بدورها، أعلنت "آفاد" بعد منتصف الليل عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى وقت صدور البيان، مؤكدة استمرار عمليات المسح الميداني.
