عربي-دولي

بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب ولاية باليكسير التركية

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:27
بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب ولاية باليكسير التركية
بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب ولاية باليكسير التركية photos 0
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة قضاء "صندرغي" بولاية باليكسير غربي تركيا.

وفقًا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وقع الزلزال، السبت، الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي.
حددت مراكز الرصد التابعة لـ"آفاد" عمق الزلزال بـ 11.04 كيلومتر تحت سطح الأرض.

يذكر أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 تشرين الأول الماضي دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول" التركية بشعور سكان الولايات المجاورة بورصة، وإزمير، ويالوا، وكوتاهيا بالزلزال.

وفي منشور على منصة "إن سوشيال" التركية، صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بأن الفرق المختصة بدأت مسحا ميدانيا لتقييم الخسائر البشرية والمادية.

بدورها، أعلنت "آفاد" بعد منتصف الليل عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى وقت صدور البيان، مؤكدة استمرار عمليات المسح الميداني.
مواضيع ذات صلة
‌وكالة الأناضول: زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مقاطعة يونّان في الصين
زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان
مركز شبكات الزلازل الصيني: زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب منطقة شينجيانغ
إدارة الكوارث

وزير الداخلية

الأناضول

الكوارث

التركي

البشري

اليكس

