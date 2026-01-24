تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
Lebanon 24
24-01-2026
|
07:54
وصل
قائد القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم"
براد
كوبر
، السبت، إلى
إسرائيل
عقب زيارة
رئيس الموساد
، ديفيد برنيع، إلى
الولايات المتحدة
الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
إن زيارة قائد "سنتكوم" تأتي "للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على
إيران
".
وأضافت أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء
الأجهزة الأمنية
.
يأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول
الشرق الأوسط
وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا. (سكاي نيوز عربية)
