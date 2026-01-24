تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قائد عسكري أميركي في إسرائيل.. اجتماعٌ "مسائي" من أجل غزة وإيران
Lebanon 24
24-01-2026
|
14:26
عقد قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) براد كوبر، مساء اليوم السبت، اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير وكبار قادة هيئة الأركان العامة، وذلك في مقر
قيادة الجيش
الإسرائيلي في
تل أبيب
.
وذكرت القناة الـ"12"
الإسرائيلية
أنّ "الاجتماع يركز على عدة قضايا من بينها غزة وإيران"، مشيرة إلى أنّ "ما يبدو هو أن
النقاش
الليلة يدور حول مسألة التنسيق الدفاعي بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، استعداداً لعمل عسكري أميركي مُحتمل في
إيران
".
وتابعت: "نظراً لانتشار القوات في وضعيتي الدفاع والهجوم، تتوقع
إسرائيل
أن
الولايات المتحدة
ستشن هجوماً في نهاية المطاف ، لكن من المفهوم أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لم يتخذ أي قرارٍ بعد".
واستكمل: "يحتاج الأميركيون إلى بضعة أيام إضافية لنقل جميع القوات إلى المنطقة، لكن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، حتى أشدها خطورة. وحتى هذه اللحظة، لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة
الجبهة
الداخلية، وفي حال حدوث أي تغيير خلال الأيام
القادمة
، سيتم إبلاغ الرأي العام".
