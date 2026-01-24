تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"لقد طفح الكيل".. هل تتحول مينيابوليس إلى ساحة صدام بين الولاية والسلطات الفدرالية؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 15:03
A-
A+
لقد طفح الكيل.. هل تتحول مينيابوليس إلى ساحة صدام بين الولاية والسلطات الفدرالية؟
لقد طفح الكيل.. هل تتحول مينيابوليس إلى ساحة صدام بين الولاية والسلطات الفدرالية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فجّرت حادثة مقتل شخص برصاص عناصر فدراليين في مينيابوليس، السبت، موجة جديدة من الغضب السياسي والميداني في ولاية مينيسوتا، وسط حرب كلامية مستعرة بين الحاكم الديمقراطي تيم والز والرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وزارة الأمن الداخلي الأميركية بررت الحادثة في منشور عبر منصة "إكس"، مؤكدة أن عناصرها أطلقوا النار "دفاعاً عن النفس" بعدما "قاوم المشتبه به بعنف" محاولات نزع سلاحه خلال عملية استهدفت "مهاجراً غير نظامي مطلوباً بتهمة اعتداء عنيف".
 
ورغم تقديم الإسعافات الأولية، أُعلنت وفاة الشخص في الموقع، وهو ما وثقه مقطع فيديو متداول يظهر اضطرابات وطلقات نارية بحضور عناصر يرتدون سترات الشرطة.

في المقابل، شن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز هجوماً لاذعاً على الإدارة الفدرالية، واصفاً الحادثة بـ "المروعة". وقال والز: "لقد طفح الكيل.. هذا أمر مقزز"، مطالباً الرئيس ترامب بسحب آلاف العناصر "العنيفين وغير المدربين" من الولاية فوراً وإنهاء العمليات الأمنية التي تستهدف المهاجرين. كما أعرب الحاكم عن انعدام ثقته في أي تحقيقات تقودها الوكالات الفيدرالية.

ورد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم حاكم الولاية ورئيس بلدية مينيابوليس بـ "التحريض على التمرد"، معتبراً أن انتقاداتهم ليست سوى محاولة لـ "التستر على السرقة والاحتيال". وأكد ترامب أن الشخص المقتول "كان مسلحاً"، مشدداً على ضرورة ترك إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تقوم بعملها، كاشفاً عن اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا حتى الآن.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة: لن نسمح بتحويل فنزويلا إلى ساحة لإيران و"الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الفدرالية واللامركزية الموسّعة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مينيابوليس "مختبر السلطة".. تصعيد الهجرة يهدد بتحويل الأزمة إلى نزاع وطني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الديمقراطي

الفيدرالي

الجمهوري

ديمقراطي

الجمارك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-01-25
Lebanon24
05:06 | 2026-01-25
Lebanon24
04:50 | 2026-01-25
Lebanon24
04:48 | 2026-01-25
Lebanon24
04:32 | 2026-01-25
Lebanon24
04:24 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24