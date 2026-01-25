تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
عربي-دولي
رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو المعارضة إلى "تفاهمات"
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:50
دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، يوم السبت، إلى "تفاهمات مع
المعارضة
"، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عملية أميركية أدت إلى اعتقال الرئيس
نيكولاس مادورو
.
وقالت رودريغيز، التي قد تظل في منصبها لمدة تصل إلى ستة أشهر حتى إجراء انتخابات جديدة: "انطلاقاً من اختلافاتنا، علينا أن نلتقي ونتوصل إلى تفاهمات لصالح شعب
فنزويلا
."
وأضافت خلال ظهورها على التلفزيون الرسمي: "لا يمكن أن تكون هناك خلافات سياسية عندما يتعلق الأمر بالسلم في فنزويلا."
وجاءت تصريحاتها بعد تظاهر آلاف من
أنصار
مادورو، يوم الجمعة، في العاصمة كراكاس ومدن أخرى للمطالبة بعودة الرئيس المعتقل وزوجته.
وفي نفس اليوم، طلبت رودريغيز من رئيس الجمعية الوطنية، شقيقها خورخي رودريغيز، عقد اجتماع مع ممثلين عن مختلف القطاعات السياسية، معربة عن رغبتها في حوار يؤدي إلى "نتائج ملموسة وفورية".
وأكدت على ضرورة أن يكون الحوار "فنزويلياً ولا تسيطر عليه أوامر خارجية، سواء
من واشنطن
أو بوغوتا أو
مدريد
."
يُذكر أن رودريغيز، التي تولت منصبها في 5 كانون الثاني، قد وعدت، تحت ضغط من
الولايات المتحدة
، بالإفراج عن سجناء سياسيين، ووقعت اتفاقات نفطية مع
واشنطن
، وبدأت إصلاحات تشريعية تشمل قانون المحروقات. (سكاي نيوز)
