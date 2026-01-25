رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو المعارضة إلى "تفاهمات"

دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، يوم السبت، إلى "تفاهمات مع "، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عملية أميركية أدت إلى اعتقال الرئيس .



وقالت رودريغيز، التي قد تظل في منصبها لمدة تصل إلى ستة أشهر حتى إجراء انتخابات جديدة: "انطلاقاً من اختلافاتنا، علينا أن نلتقي ونتوصل إلى تفاهمات لصالح شعب ."



وأضافت خلال ظهورها على التلفزيون الرسمي: "لا يمكن أن تكون هناك خلافات سياسية عندما يتعلق الأمر بالسلم في فنزويلا."



وجاءت تصريحاتها بعد تظاهر آلاف من مادورو، يوم الجمعة، في العاصمة كراكاس ومدن أخرى للمطالبة بعودة الرئيس المعتقل وزوجته.



وفي نفس اليوم، طلبت رودريغيز من رئيس الجمعية الوطنية، شقيقها خورخي رودريغيز، عقد اجتماع مع ممثلين عن مختلف القطاعات السياسية، معربة عن رغبتها في حوار يؤدي إلى "نتائج ملموسة وفورية".



وأكدت على ضرورة أن يكون الحوار "فنزويلياً ولا تسيطر عليه أوامر خارجية، سواء أو بوغوتا أو ."



يُذكر أن رودريغيز، التي تولت منصبها في 5 كانون الثاني، قد وعدت، تحت ضغط من ، بالإفراج عن سجناء سياسيين، ووقعت اتفاقات نفطية مع ، وبدأت إصلاحات تشريعية تشمل قانون المحروقات. (سكاي نيوز)





