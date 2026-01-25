بطول 4 كم.. إسرائيل تنهي تفجير أحد أطول أنفاق حماس

أعلن الجيش ، الأحد، انتهاء عملية هدم نفق ضخم تابع لحركة في جنوب ، استمرت أعمال تدميره نحو عام كامل.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف "، فإن النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات، كان يضم غرفاً سكنية لعناصر الحركة ومخازن للأسلحة. وأوضح الجيش أن المهندسين العسكريين أتموا عمليات الهدم في الأيام الأخيرة بعد عمل متواصل بدأ منذ العام الماضي.



وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج عملية عسكرية شهدتها مدينة الأسبوع الماضي؛ حيث أسفر عن مقتل 6 مسلحين فلسطينيين.

وعثرت القوات في المنطقة على معدات عسكرية، وكتيبات لتعليم صناعة القنابل، وعبوة متفجرة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى العثور على 5 منصات لإطلاق الصواريخ كانت مهجورة في موقع آخر بالمدينة.



