تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بطول 4 كم.. إسرائيل تنهي تفجير أحد أطول أنفاق حماس

Lebanon 24
25-01-2026 | 05:47
A-
A+
بطول 4 كم.. إسرائيل تنهي تفجير أحد أطول أنفاق حماس
بطول 4 كم.. إسرائيل تنهي تفجير أحد أطول أنفاق حماس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، انتهاء عملية هدم نفق ضخم تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، استمرت أعمال تدميره نحو عام كامل.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات، كان يضم غرفاً سكنية لعناصر الحركة ومخازن للأسلحة. وأوضح الجيش أن المهندسين العسكريين أتموا عمليات الهدم في الأيام الأخيرة بعد عمل متواصل بدأ منذ العام الماضي.

وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج عملية عسكرية شهدتها مدينة رفح الأسبوع الماضي؛ حيث أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتل 6 مسلحين فلسطينيين.
 
وعثرت القوات في المنطقة على معدات عسكرية، وكتيبات لتعليم صناعة القنابل، وعبوة متفجرة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى العثور على 5 منصات لإطلاق الصواريخ كانت مهجورة في موقع آخر بالمدينة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يدمّر نفقًا هجوميًا لحماس بطول كيلومتر شرقي غزة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أليكس هونولد يتسلق أحد أطول أبراج العالم بيديه فقط (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير في حضرموت يقتل 4 عسكريين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

الهد

خازن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24