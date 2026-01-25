تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بطول 4 كم.. إسرائيل تنهي تفجير أحد أطول أنفاق حماس
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، الأحد، انتهاء عملية هدم نفق ضخم تابع لحركة
حماس
في جنوب
قطاع غزة
، استمرت أعمال تدميره نحو عام كامل.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
"، فإن النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات، كان يضم غرفاً سكنية لعناصر الحركة ومخازن للأسلحة. وأوضح الجيش أن المهندسين العسكريين أتموا عمليات الهدم في الأيام الأخيرة بعد عمل متواصل بدأ منذ العام الماضي.
وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج عملية عسكرية شهدتها مدينة
رفح
الأسبوع الماضي؛ حيث أسفر
تبادل لإطلاق النار
عن مقتل 6 مسلحين فلسطينيين.
وعثرت القوات في المنطقة على معدات عسكرية، وكتيبات لتعليم صناعة القنابل، وعبوة متفجرة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى العثور على 5 منصات لإطلاق الصواريخ كانت مهجورة في موقع آخر بالمدينة.
