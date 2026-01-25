تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

فرنسا: التدخل العسكري في إيران ليس خيارنا

Lebanon 24
25-01-2026 | 09:37
فرنسا: التدخل العسكري في إيران ليس خيارنا
فرنسا: التدخل العسكري في إيران ليس خيارنا photos 0
قالت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية، أليس روفو، الأحد، إن التدخل العسكري في إيران، الذي ألمح إليه الرئيس الأميركي أكثر من مرة، "ليس الخيار المفضل" بالنسبة لباريس.


وأضافت روفو في برنامج تلفزيوني: "أعتقد أنّه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك رفع صوته كما نفعل الآن".


كما أضافت "الأمر متروك للشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام، ونحن نقف إلى جانبه الآن. والتدخل العسكري ليس الخيار المفضل لدينا".


وتابعت الوزيرة المفوضة "هذه حركة بدأت من بازار وعلى خلفية تكاليف المعيشة، لكنها نمت بشكل كبير. الشعب الإيراني يرفض نظامه، لكن مصير الشعب الإيراني ملك للإيرانيين والإيرانيات، وليس من حقنا اختيار قادتهم".


كما أعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين. (العربية) 
‏فرنسا: التدخل العسكري في إيران ليس الخيار المفضل لنا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور بيرني ساندرز: التدخّل العسكري الأميركي في إيران ليس هو الحل فالتدخّل فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تعارض التدخل الأجنبي في إيران بعد تهديدات ترامب العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

