تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"من يزرع الريح يحصد العاصفة".. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:41
A-
A+
من يزرع الريح يحصد العاصفة.. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي
من يزرع الريح يحصد العاصفة.. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أزاحت إيران، اليوم الأحد، الستار عن جدارية ضخمة وجديدة في "ساحة الثورة" بقلب العاصمة طهران، تضمنت رسائل تهديد وصفت بـ"المباشرة" للولايات المتحدة، محذرة من مغبة أي هجوم عسكري ضدها.

وتجسد الجدارية مشهداً لحاملة طائرات أمريكية تعلوها طائرات متضررة، فيما تصبغت المياه المحيطة بها بالدماء في إشارة إلى القتلى من الجنود الأمريكيين. ومن زاوية بعيدة، تتشكل لوحة الدماء والحطام لترسم العلم الأمريكي، مذيلة بعبارة بارزة باللغتين الفارسية والإنجليزية: "من يزرع الريح يحصد العاصفة".

يأتي هذا التحرك الإعلامي بالتزامن مع اقتراب حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات من المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف هذا التحرك العسكري بأنه "إجراء احتياطي" في حال اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية، وهو ما ردت عليه طهران عبر هذه الجدارية في مكانها الرمزي لتأكيد جاهزيتها للرد.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إشارة حول "هجوم ضد لبنان" بعد "العاصفة".. صحيفة إسرائيلية تتحدث!
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شرخ في جدار الدعم.. إدارة واشنطن المتناقضة تترك أوكرانيا في "مهب الريح"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

يوم الأحد

دونالد

التزام

أمريكي

ترامب

طهران

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-01-25
Lebanon24
14:52 | 2026-01-25
Lebanon24
14:14 | 2026-01-25
Lebanon24
14:03 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:59 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24