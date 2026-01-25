تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"من يزرع الريح يحصد العاصفة".. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي
Lebanon 24
25-01-2026
|
10:41
أزاحت
إيران
، اليوم الأحد، الستار عن جدارية ضخمة وجديدة في "ساحة الثورة" بقلب العاصمة
طهران
، تضمنت رسائل تهديد وصفت بـ"المباشرة" للولايات المتحدة، محذرة من مغبة أي هجوم عسكري ضدها.
وتجسد الجدارية مشهداً لحاملة طائرات أمريكية تعلوها طائرات متضررة، فيما تصبغت المياه المحيطة بها بالدماء في إشارة إلى القتلى من الجنود الأمريكيين. ومن زاوية بعيدة، تتشكل لوحة الدماء والحطام لترسم
العلم
الأمريكي، مذيلة بعبارة بارزة باللغتين الفارسية والإنجليزية: "من يزرع الريح يحصد العاصفة".
يأتي هذا التحرك الإعلامي بالتزامن مع اقتراب حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات من المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد وصف هذا التحرك العسكري بأنه "إجراء احتياطي" في حال اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية، وهو ما ردت عليه طهران عبر هذه الجدارية في مكانها الرمزي لتأكيد جاهزيتها للرد.
