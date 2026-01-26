مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي

قال ، الروسي، إن مشروع " الذهبية" الأميركي يتعارض بشكل جذري مع معاهدة ستارت-3، وأنها "مشروع استفزازي للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.





ففي مقابلة أجرته مع الصحيفة الروسية، قال مدفيديف إن ستنطلق في قراراتها من خطوات الحقيقية في حال لم تقدم الأخيرة ردا ملموسا على مبادرة حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأميركية "ستارت-3"، التي سينتهي مفعولها في 5 شباط المقبل.

وأضاف مدفيديف في المقابلة مع صحيفة كوميرسانت: "إذا لم نتلق أي تفاصيل محددة ، فسوف نبني قراراتنا على الخطوات الفعلية التي يتخذها الجانب الأميركي. نحن نراقب الأمور عن كثب وسنواصل القيام بذلك"، بحسب ما نقل موقع .



وقال: "مشروع القبة الذهبية لأميركا المضاد للصواريخ، وهو مشروع استفزازي للغاية. إنه يتناقض بشكل أساسي مع التأكيد على وجود صلة لا تنفصم بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية - وهو ما تم تكريسه، بالمناسبة، في ديباجة الجديدة".