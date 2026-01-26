تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:35
مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي
مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي photos 0
قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن مشروع "القبة الذهبية" الأميركي يتعارض بشكل جذري مع معاهدة ستارت-3، وأنها "مشروع استفزازي للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.


ففي مقابلة أجرته مع الصحيفة الروسية، قال مدفيديف إن موسكو ستنطلق في قراراتها من خطوات واشنطن الحقيقية في حال لم تقدم الأخيرة ردا ملموسا على مبادرة روسيا حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأميركية "ستارت-3"، التي سينتهي مفعولها في 5 شباط المقبل.
وأضاف مدفيديف في المقابلة مع صحيفة كوميرسانت: "إذا لم نتلق أي تفاصيل محددة من واشنطن، فسوف نبني قراراتنا على الخطوات الفعلية التي يتخذها الجانب الأميركي. نحن نراقب الأمور عن كثب وسنواصل القيام بذلك"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وقال: "مشروع القبة الذهبية لأميركا المضاد للصواريخ، وهو مشروع استفزازي للغاية. إنه يتناقض بشكل أساسي مع التأكيد على وجود صلة لا تنفصم بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية - وهو ما تم تكريسه، بالمناسبة، في ديباجة معاهدة ستارت الجديدة".
دميتري مدفيديف

معاهدة ستارت

روسيا اليوم

مجلس الأمن

نائب رئيس

من واشنطن

واشنطن

روسيا

