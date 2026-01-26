ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل

بعدما أعلنت السبت الماضي أن الحزب الشيوعي ‍الحاكم قرر فتح تحقيق مع مسؤولين عسكريين كبيرين هما تشانغ يوشيا وليو تشن لي، للاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطيرة تتعلق بالانضباط والقانون، كشفت مصادر مطلعة مزيدا من التفاصيل حول تلك الاتهامات الموجهة إلى تشانغ عضو في للحزب الشيوعي ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية



وقال أشخاص مطّلعون على إحاطة رفيعة المستوى إن تشانغ أعلى جنرال في يواجه اتهامات بتسريب معلومات عن برنامج البلاد للأسلحة النووية إلى ، وتلقي رشى مقابل قرارات رسمية، من بينها ترقية ضابط إلى منصب .

كما أوضحوا أن الجنرال الرفيع يخضع للتحقيق بتهمة تشكيل "تكتلات سياسية"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف محاولات بناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب، إضافة إلى إساءة استخدام سلطته داخل أعلى هيئة لاتخاذ القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم "اللجنة العسكرية المركزية"، حسب ما نقلت صحيفة " ".



كذك يدقق المحققون في إشرافه على هيئة نافذة مسؤولة عن البحث والتطوير وشراء العتاد العسكري.