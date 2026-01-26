تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
26-01-2026
|
00:38
بعدما أعلنت
وزارة الدفاع
الصينية
السبت الماضي أن الحزب الشيوعي الحاكم قرر فتح تحقيق مع مسؤولين عسكريين كبيرين هما تشانغ يوشيا وليو تشن لي، للاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطيرة تتعلق بالانضباط والقانون، كشفت مصادر مطلعة مزيدا من التفاصيل حول تلك الاتهامات الموجهة إلى تشانغ عضو في
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية
وقال أشخاص مطّلعون على إحاطة رفيعة المستوى إن تشانغ أعلى جنرال في
الصين
يواجه اتهامات بتسريب معلومات عن برنامج البلاد للأسلحة النووية إلى
الولايات المتحدة
، وتلقي رشى مقابل قرارات رسمية، من بينها ترقية ضابط إلى منصب
وزير الدفاع
.
كما أوضحوا أن الجنرال الرفيع يخضع للتحقيق بتهمة تشكيل "تكتلات سياسية"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف محاولات بناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب، إضافة إلى إساءة استخدام سلطته داخل أعلى هيئة لاتخاذ القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم "اللجنة العسكرية المركزية"، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وول ستريت جورنال
".
كذك يدقق المحققون في إشرافه على هيئة نافذة مسؤولة عن البحث والتطوير وشراء العتاد العسكري.
