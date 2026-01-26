تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب

Lebanon 24
26-01-2026 | 01:02
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب photos 0
فيما دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد عن إطلاق عناصر أمن فدراليين النار على الممرض أليكس بريتي، البالغ من العمر37 عاما في مدينة مينيابوليس، نددت المعارضة الديموقراطية برواية الإدارة التي وصفتها بالكاذبة وبخروج شرطة الهجرة عن السيطرة.

فيما أوضح الرئيس الأميركي أن الإدارة "تراجع كل شيء" بشأن حادثة إطلاق النار في مينيابوليس.
لكن ترامب امتنع عن القول ما إذا كان الضابط الفيدرالي الذي أطلق النار وأردى أليكس تصرّف بشكل صحيح، مؤكداً أن الإدارة تراجع ملابسات الحادثة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": نحن ننظر في الأمر، ونراجع كل شيء، وسنخرج باستنتاج نهائي".

"كان يحمل سلاحاً قوياً"
إلى ذلك، انتقد الرئيس الأميركي بريتي، الذي قُتل برصاص أحد عناصر دورية حرس الحدود الفيدرالي صباح السبت في أحد شوارع مينيابوليس، بسبب حمله سلاحاً خلال نشاط احتجاجي. وقال: أنا لا أحب أي حادثة إطلاق نار.. لا أحب ذلك"، مردفاً "لكنني أيضاً لا أحب عندما يذهب شخص إلى احتجاج وهو يحمل سلاحاً قوياً جداً، محشواً بالكامل، ومعه مخزنان مليئان بالذخيرة.. هذا أيضاً ليس أمراً جيداً".
