في حال توجيه ضربة لإيران.. تنسيق دفاعي إسرائيلي أميركي

بحث قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، ورئيس أركان الجيش ، إيال زامير، التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شنّ هجومًا على ، قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ بالستية باتجاه أراضي دولة .





وقال مصدر إسرائيلي مطّلع إن براد كوبر أجرى محادثة مع زامير تناولت الاستعدادات لهذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي بشأن الهجوم على إيران.



من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها ستُجري تدريبات تستمر لأيام عدة، لإظهار القدرة على نشر وتوزيع ودعم قواتها الجوية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد لقاءات قائد "سنتكوم" براد كوبر ، حيث قالت القناة الرابعة عشرة إنها لم تخلص إلى موعد محدد للهجوم على إيران، بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي .



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ترغب في ما وصفتها بعملية نظيفة وسريعة وغير مكلفة ضد إيران وهناك استعداد لتغيير النظام، مشددة على وجود جاهزية لتنفيذ هجوم فوري ضد إيران عند الضرورة.