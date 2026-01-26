تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا: إسقاط 40 مسيرة أوكرانية وحريق بمنشأتين في كراسنودار

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:31
روسيا: إسقاط 40 مسيرة أوكرانية وحريق بمنشأتين في كراسنودار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، منها 34 طائرة فوق منطقة كراسنودار، التي أدى حطام مسيرة إلى إشعال النيران في منشأتين فيها.


تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين، إنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 11 مساء من يوم 25 يناير والساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط 34 فوق منطقة كراسنودار، و4 فوق بحر آزوف، وواحدة فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة كالوغا".
