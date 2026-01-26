روسيا: إسقاط 40 مسيرة أوكرانية وحريق بمنشأتين في كراسنودار

أعلنت ، في بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات اعترضت ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، منها 34 طائرة فوق منطقة ، التي أدى حطام مسيرة إلى إشعال النيران في منشأتين فيها.





تفصيلا، قالت الروسية في بيان لها الاثنين، إنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 11 مساء من يوم 25 يناير والساعة 7 صباحا بتوقيت اليوم الاثنين، اعترضت العاملة ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح"، بحسب ما ذكرته للأنباء.



وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط 34 فوق منطقة كراسنودار، و4 فوق ، وواحدة فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة كالوغا".

