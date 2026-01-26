قسد تتهم الجيش السوري بانتهاك الهدنة وتؤكد استمرار الاشتباكات في عين العرب

جددت قسد اليوم الاثنين اتهام بانتهاك الهدنة وقصف مناطق في .



وأشارت في بيان إلى أن الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة عين العرب.



ولفتت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قواتها والجيش، مضيفة أنها "تواصل التصدي للهجوم"، في بلدة الجلبية

إلى ذلك، اتهمت قوات الجيش بـ"جلب تعزيزات عسكرية إضافية تشمل دبابات وآليات مدرعة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة." وأكدت أن "هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، متهمة بعدم الالتزام بتعهداتها.













