Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قسد تتهم الجيش السوري بانتهاك الهدنة وتؤكد استمرار الاشتباكات في عين العرب

Lebanon 24
26-01-2026 | 04:38
قسد تتهم الجيش السوري بانتهاك الهدنة وتؤكد استمرار الاشتباكات في عين العرب
قسد تتهم الجيش السوري بانتهاك الهدنة وتؤكد استمرار الاشتباكات في عين العرب photos 0
جددت قسد اليوم الاثنين اتهام الجيش السوري بانتهاك الهدنة وقصف مناطق في جنوب شرق عين العرب.

وأشارت في بيان إلى أن الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة عين العرب.

ولفتت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قواتها والجيش، مضيفة أنها "تواصل التصدي للهجوم"، في بلدة الجلبية
إلى ذلك، اتهمت قوات الجيش بـ"جلب تعزيزات عسكرية إضافية تشمل دبابات وآليات مدرعة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر التركي في أجواء المنطقة." وأكدت أن "هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، متهمة دمشق بعدم الالتزام بتعهداتها.





