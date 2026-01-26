تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قائد "قسد": هجمات عين العرب ستنكسر والتفاهم مع دمشق قائم

Lebanon 24
26-01-2026 | 05:12
قائد قسد: هجمات عين العرب ستنكسر والتفاهم مع دمشق قائم
قائد قسد: هجمات عين العرب ستنكسر والتفاهم مع دمشق قائم photos 0
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الهجمات الجارية على مدينة عين العرب (كوباني) "ستنكسر"، وذلك على وقع استمرار الاشتباكات في المنطقة شمال شرق حلب.

وأضاف عبدي، في مقابلة مع قناة "روناهي" الكردية يوم الإثنين، أنه طلب من دمشق عدم دخول المدينة وقد وافقت على ذلك، معرباً عن أمله بالالتزام بهذا التفاهم.

وأشار إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة تمت برعاية أميركية، وأن الحوار مع الحكومة السورية لا يزال مستمراً، مع وجود تفاصيل أخرى سيتم بحثها في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن مهلة الـ15 يوماً الحالية ستُستكمل بخطوات جادة نحو الاندماج، معرباً عن استعداد قواته لتطبيق اتفاق 18 كانون الأول مع دمشق خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بالتشكيلات الإدارية، أكد عبدي أنه تم اقتراح أسماء لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، دون التوصل حتى الآن إلى قائمة متفق عليها.

ولفت إلى أن المفاوضات مع دمشق تجري برعاية دولية، وبمشاركة مؤسسات سياسية وعسكرية أميركية، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكنه أوضح أن ما يجري لا يمكن اعتباره اتفاقاً نهائياً، مؤكداً سعيهم للشفافية مع شعبهم.

وحول التهدئة، قال إن نجاحها يعتمد على التزام دمشق بتنفيذ المطالب المطروحة، معتبراً أن الجهود الدولية ستنجح ما لم تُفرض شروط "غير مقبولة".

كما تحدث عن ما وصفه "انتهاكات بحق الكرد في الرقة والطبقة ومناطق أخرى"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنها. (العربية)

 
