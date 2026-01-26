تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سجناء "داعش".. ما مصيرهم بعد نقلهم إلى العراق؟
Lebanon 24
26-01-2026
|
05:16
نشر موقع "
الجزيرة
" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مصير سجناء تنظيم "داعش" إثر نقلهم إلى العراق من
سوريا
، وذلك مع استعادة الحكومة
السورية
الجديدة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا
الديمقراطية
(قسد).
التقرير يقول إنه مع تلك السيطرة المُشار إليها، عاد ملف السجناء إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، ودفعت
الولايات المتحدة
الحكومة
العراقية
إلى القبول باستقبال هؤلاء السجناء.
وذكر التقرير أنَّ نقل هؤلاء المقاتلين إلى العراق يجري عبر آلية تنسيق مباشرة بين الدول المعنية، لكن أسئلة تُطرح بشأن طريقة التعامل مع مقاتلين ينحدرون من جنيسات عربية وغربية.
وطرحت دمشق تصوراً يتبنى محاكمة من يثبت ضلوعه في القتال وإعادة توطين غير الضالعين في مناطقهم ودولهم، وقد أكد العراق استعداده لمحاكمة من وصفهم بالإرهابيين.
وقال رئيس مجلس
القضاء
الأعلى فائق زيدان إن المحاكمات ستجري وفق القوانين العراقية مع احترام القوانين الدولية، وهو ما أعاد إلى الأذهان تقارير حقوقية وثَّقت عمليات تعذيب وإخفاء قسري تعرَّض لها متهمون بالانتماء إلى التنظيم في سجون العراق.
إلى ذلك، أكد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2017 أن بغداد أقرت باحتجاز 7300 شخص بتهم تشمل الانتماء إلى التنظيم، وقال إن الرقم يشكل جزءا صغيرا من المحتجزين بالاتهامات نفسها.
وتقول سلطات بغداد إن من تثبت عليهم تهمة القيام بعمليات داخل حدود العراق سيَمثلون أمام القضاء المحلي، مما يترك فجوة أمام المعتقلين الأجانب وخصوصا
الأوروبيين
منهم.
(الجزيرة نت)
