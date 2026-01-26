في إسرائيل.. 2 مليار دولار لـقوات الاحتياط

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في إسرائيل.. 2 مليار دولار لـ"قوات الاحتياط"
Lebanon 24
26-01-2026
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادقت الحكومة
الإسرائيلية
، الأحد، على حزمة مساعدات وحوافز جديدة لقوات الاحتياط بقيمة 6.2 مليار شيكل، وهو ما يضاهي 2 مليار دولار أميركي تقريباً.
وأشارت القناة الإسرائيلية السابعة إلى ترحيب
بنيامين نتنياهو
بالقرار، وإشادته بأداءات قوات الاحتياط خلال حزب غزة، قائلاً إن "معظم الجيش الذي قاتل في مختلف الجبهات بما في ذلك غزة هم من جنود الاحتياط".
وتأتي حزمة الحوافز الجديدة بعد سلسلة مساعدات مالية سابقة للقوات ذاتها، هدفت في مجملها إلى التغطية على نقص الموارد البشرية الحاد في الجيش
الإسرائيلي
، ومنع ظاهرة التقاعد المبكر، بالإضافة إلى تهرُّب غير مسبوق من
الخدمة العسكرية
، خاصة بين صفوف الاحتياط.
وأشار
نتنياهو
بعد المصادقة على حزمة الحوافز الجديدة إلى أن "قوات الاحتياط تقف في الصفوف الأمامية، ونحن نقف معها وسنواصل دعمها"، وأضاف: "أود أن أشكر
وزير المالية
ووزير الدفاع على جهودهما المشتركة الممتازة لتوفير هذا الدعم
في أسرع وقت ممكن
"، وفق تعبيره.
بدوره، أكد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل
كاتس من جانبه أن أهمية القرار تكمن في فهم الصعوبات التي يواجهها جنود الاحتياط.
وقال: "اتخذنا قراراً بالغ الأهمية، وهو خفض عدد أيام الخدمة الاحتياطية إلى 40 ألف يوم بدلًا من 60 ألفًا، لتسهيل الأمور على جنود الاحتياط".
وعزا كاتس أهمية قوات الاحتياط إلى "تشجيع الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة، غيّرت وجه
الشرق الأوسط
، وغيرت مكانة
إسرائيل
"، على حد قوله.
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة "سملا وعلم الروم"
هل سيغطي "ذهب لبنان" الفجوة المالية التي تتجاوز 80 مليار دولار؟
رئيس البنك الدولي: إعادة إعمار غزة مرهونة بالأمن ونزع السلاح
بانتظار "ساعة الصفر".. واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على "قائمة أهداف"
بعد استعادة "غويلي".. ترامب: لم يعد هناك رهائن في غزة والعمل كان رائعاً
تعرفوا إلى أبرز صواريخ إيران.. هذه قوتها وخصائصها
السودان: مطالبات دولية للتحقيق في استخدام "غاز الكلور" بالحروب الميدانية
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
