في إسرائيل.. 2 مليار دولار لـقوات الاحتياط

صادقت الحكومة ، الأحد، على حزمة مساعدات وحوافز جديدة لقوات الاحتياط بقيمة 6.2 مليار شيكل، وهو ما يضاهي 2 مليار دولار أميركي تقريباً.



وأشارت القناة الإسرائيلية السابعة إلى ترحيب بالقرار، وإشادته بأداءات قوات الاحتياط خلال حزب غزة، قائلاً إن "معظم الجيش الذي قاتل في مختلف الجبهات بما في ذلك غزة هم من جنود الاحتياط".





وتأتي حزمة الحوافز الجديدة بعد سلسلة مساعدات مالية سابقة للقوات ذاتها، هدفت في مجملها إلى التغطية على نقص الموارد البشرية الحاد في الجيش ، ومنع ظاهرة التقاعد المبكر، بالإضافة إلى تهرُّب غير مسبوق من ، خاصة بين صفوف الاحتياط.





وأشار بعد المصادقة على حزمة الحوافز الجديدة إلى أن "قوات الاحتياط تقف في الصفوف الأمامية، ونحن نقف معها وسنواصل دعمها"، وأضاف: "أود أن أشكر ووزير الدفاع على جهودهما المشتركة الممتازة لتوفير هذا الدعم "، وفق تعبيره.





بدوره، أكد الإسرائيلي كاتس من جانبه أن أهمية القرار تكمن في فهم الصعوبات التي يواجهها جنود الاحتياط.





وقال: "اتخذنا قراراً بالغ الأهمية، وهو خفض عدد أيام الخدمة الاحتياطية إلى 40 ألف يوم بدلًا من 60 ألفًا، لتسهيل الأمور على جنود الاحتياط".





وعزا كاتس أهمية قوات الاحتياط إلى "تشجيع الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة، غيّرت وجه ، وغيرت مكانة "، على حد قوله.



