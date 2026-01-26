سوريا تُبرم اتفاقية مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي

وقعت ، اليوم الاثنين، اتفاقية لشراء الطبيعي من وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي للكهرباء.



وذكرت قناة الإخبارية السورية أن التوقيع جرى في العاصمة بحضور محمد البشير ونظيره الأردني صالح الخرابشة.





الخرابشة إن الاتفاقية تنصُّ على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل حوالي 140 مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكميات ستسهم بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في ودعم تشغيل محطات التوليد.





وأوضح أن الأردن بدأ فعلياً بتزويد سوريا بالغاز اعتبارا من الأول من كانون الثاني الجاري بكميات تراوحت بين 30 إلى 90 مليون قدم مكعب يوميا، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.





وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون مع سوريا، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسنا ملموسا في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة.





