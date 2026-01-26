تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سوريا تُبرم اتفاقية مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي
Lebanon 24
26-01-2026
|
06:29
photos
وقعت
وزارة الطاقة
السورية
، اليوم الاثنين، اتفاقية لشراء
الغاز
الطبيعي من
الأردن
وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي للكهرباء.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن التوقيع جرى في العاصمة
دمشق
بحضور
وزير الطاقة
محمد البشير ونظيره الأردني صالح الخرابشة.
وقال الوزير
الخرابشة إن الاتفاقية تنصُّ على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل حوالي 140 مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكميات ستسهم بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في
سوريا
ودعم تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن الأردن بدأ فعلياً بتزويد سوريا بالغاز اعتبارا من الأول من كانون الثاني الجاري بكميات تراوحت بين 30 إلى 90 مليون قدم مكعب يوميا، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس
التزام
الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج
المملكة
في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون
الثنائي
مع سوريا، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسنا ملموسا في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة.
