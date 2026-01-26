إسرائيل تعلن التعرف على جثمان آخر رهينة في غزة.. نتنياهو: كما وعدتكم أعدنا الجميع

أعلن الجيش أن العدلي تمكن من التعرف على جثمان "الرهينة الأخير" في غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهوية التي تم تثبيتها هي لران غويلي، مشيرًا إلى أن عملية التعرف أُنجزت عبر معهد الطب العدلي.

من جانبه، تنياهو إن العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق وكما وعدتكم أعدنا الجميع.