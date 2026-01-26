تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
حماس: العثور على رفات الرهينة الأخير يؤكد التزامنا بالاتفاق
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت حركة
حماس
أن العثور على رفات آخر رهينة إسرائيلي كان محتجزاً في
قطاع غزة
يُعد دليلاً على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم
قاسم
، إن حماس زوّدت الوساطات بالمعلومات اللازمة أولاً بأول، مما ساهم في تحديد موقع الجثمان. وأضاف أن هذا الأمر "يؤكد
التزام
حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، بما فيها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق".
من جهته
، أشاد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
باستعادة ما وصفه بـ"آخر رهينة" محتجز في غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023.
وقال
نتنياهو
: "هذا إنجاز استثنائي لدولة
إسرائيل
. لقد وعدنا – ووعدت أنا – بإعادة الجميع، وقد أعدناهم جميعاً، حتى آخر رهينة". وأشار إلى أن القوات
الإسرائيلية
عثرت على الجثمان استناداً إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من حماس.
