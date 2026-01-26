حماس: العثور على رفات الرهينة الأخير يؤكد التزامنا بالاتفاق

أكدت حركة أن العثور على رفات آخر رهينة إسرائيلي كان محتجزاً في يُعد دليلاً على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول الماضي.



وقال الناطق باسم الحركة، حازم ، إن حماس زوّدت الوساطات بالمعلومات اللازمة أولاً بأول، مما ساهم في تحديد موقع الجثمان. وأضاف أن هذا الأمر "يؤكد حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، بما فيها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق".



، أشاد باستعادة ما وصفه بـ"آخر رهينة" محتجز في غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023.



وقال : "هذا إنجاز استثنائي لدولة . لقد وعدنا – ووعدت أنا – بإعادة الجميع، وقد أعدناهم جميعاً، حتى آخر رهينة". وأشار إلى أن القوات عثرت على الجثمان استناداً إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من حماس.



