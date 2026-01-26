الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران

أكدت أن تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد ، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.





وجددت التأكيد دولة بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة.



وشددت على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

