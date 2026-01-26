لاريجاني: مجموعات "شبه إرهابية" تقف وراء أعمال الشغب الأخيرة

أكد أمين للأمن القومي ، ، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد لم تكن مجرد تحركات عفوية لترديد الشعارات، بل تقف خلفها مجموعة شبه إرهابية منظمة تنشط داخل المدن.

وأوضح أن القوات الأمنية تمكنت من تحديد الرؤوس المحركة لهذه الأعمال وإلقاء القبض على عدد منهم، مشيراً إلى أن المخطط كان يهدف لجر البلاد من التجمعات الشعبية إلى الاغتيالات وأعمال الشغب وصولاً إلى الهجوم العسكري.



وكشف لاريجاني عن استخدام أسلحة منظمة في الشوارع شملت بنادق "جي-3" ومسدسات "كولت"، معتبراً أن ما حدث يشبه "حرب الأيام الاثني عشر" التي نجحت في احتوائها. وبينما أشار إلى أن بعض المشاركين كانوا ضحايا للخداع، شدد على أن الشعب أثبت تماسكه في الدفاع عن الوطن وأحبط مساعي تحويل المطالب الاقتصادية إلى فوضى مسلحة.



وكانت هذه التحركات قد انطلقت في 28 كانون أول 2025 من الكبير نتيجة أزمة اقتصادية حادة بلغت فيها نسبة التضخم 42% وتدهورت قيمة العملة المحلية، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 مدينة إيرانية وتتحول إلى شعارات سياسية.



