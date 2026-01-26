تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لاريجاني: مجموعات "شبه إرهابية" تقف وراء أعمال الشغب الأخيرة

Lebanon 24
26-01-2026 | 11:23
لاريجاني: مجموعات شبه إرهابية تقف وراء أعمال الشغب الأخيرة
لاريجاني: مجموعات شبه إرهابية تقف وراء أعمال الشغب الأخيرة photos 0
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد لم تكن مجرد تحركات عفوية لترديد الشعارات، بل تقف خلفها مجموعة شبه إرهابية منظمة تنشط داخل المدن.
 
وأوضح أن القوات الأمنية تمكنت من تحديد الرؤوس المحركة لهذه الأعمال وإلقاء القبض على عدد منهم، مشيراً إلى أن المخطط كان يهدف لجر البلاد من التجمعات الشعبية إلى الاغتيالات وأعمال الشغب وصولاً إلى الهجوم العسكري.

وكشف لاريجاني عن استخدام أسلحة منظمة في الشوارع شملت بنادق "جي-3" ومسدسات "كولت"، معتبراً أن ما حدث يشبه "حرب الأيام الاثني عشر" التي نجحت الأجهزة الأمنية في احتوائها. وبينما أشار إلى أن بعض المشاركين كانوا ضحايا للخداع، شدد على أن الشعب أثبت تماسكه في الدفاع عن الوطن وأحبط مساعي تحويل المطالب الاقتصادية إلى فوضى مسلحة.

وكانت هذه التحركات قد انطلقت في 28 كانون أول 2025 من بازار طهران الكبير نتيجة أزمة اقتصادية حادة بلغت فيها نسبة التضخم 42% وتدهورت قيمة العملة المحلية، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 مدينة إيرانية وتتحول إلى شعارات سياسية.

الأجهزة الأمنية

المجلس الأعلى

علي لاريجاني

قوات الأمن

الإيراني

طهران

ريجان

بازار

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24