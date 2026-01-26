الناتو يشدد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الأمن الأوروبي

قال لحلف (الناتو) مارك روته الاثنين إن لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون ، في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها بعد التوترات بشأن غرينلاند.

وأضاف روته أمام نواب : "إذا كان أي شخص هنا يعتقد مجددًا أن ، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة – فليستمر في الحلم. لا يمكنك ذلك"، وفق "فرانس برس".



كما دعا روته الاتحاد الأوروبي إلى إبداء المرونة بشأن الطريقة التي يمكن بها لأوكرانيا استخدام قرض من التكتل تبلغ قيمته 90 مليار (106.80 مليار دولار) لشراء أسلحة وتمويل ميزانيتها.



وأكد أنه ينبغي ألا يفرض الاتحاد شرط "الشراء من الاتحاد الأوروبي" بأي ثمن، بحسب " ".



وحث روته "بشدة على ضمان المرونة في كيفية إنفاق هذه الأموال وعدم الإفراط في فرض قيود من أجل الشراء من الاتحاد الأوروبي".



وتابع روته: "تقوم أوروبا الآن ببناء صناعاتها الدفاعية وهذا أمر حيوي، لكنها لا تستطيع في الوقت الحالي توفير ما يكفي تقريبا لأوكرانيا للدفاع عن نفسها اليوم والردع غدا".



