Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

الناتو يشدد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الأمن الأوروبي

Lebanon 24
26-01-2026 | 13:25
الناتو يشدد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الأمن الأوروبي
الناتو يشدد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الأمن الأوروبي photos 0
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الاثنين إن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها بعد التوترات بشأن غرينلاند.
وأضاف روته أمام نواب البرلمان الأوروبي: "إذا كان أي شخص هنا يعتقد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة – فليستمر في الحلم. لا يمكنك ذلك"، وفق "فرانس برس".

كما دعا روته  الاتحاد الأوروبي إلى إبداء المرونة بشأن الطريقة التي يمكن بها لأوكرانيا استخدام قرض من التكتل تبلغ قيمته 90 مليار يورو (106.80 مليار دولار) لشراء أسلحة وتمويل ميزانيتها.

وأكد أنه ينبغي ألا يفرض الاتحاد شرط "الشراء من الاتحاد الأوروبي" بأي ثمن، بحسب "رويترز".

وحث روته "بشدة على ضمان المرونة في كيفية إنفاق هذه الأموال وعدم الإفراط في فرض قيود من أجل الشراء من الاتحاد الأوروبي".

وتابع روته: "تقوم أوروبا الآن ببناء صناعاتها الدفاعية وهذا أمر حيوي، لكنها لا تستطيع في الوقت الحالي توفير ما يكفي تقريبا لأوكرانيا للدفاع عن نفسها اليوم والردع غدا".
