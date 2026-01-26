أمين عام الناتو: أوروبا عاجزة عسكرياً بمعزل عن الولايات المتحدة

وجه لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، رسالة حازمة وشديدة الوضوح إلى القادة اليوم الاثنين، مؤكداً أن لا تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها بمعزل عن ، واصفاً الدعوات للاستقلال الدفاعي الكامل بـ "الأحلام" غير الواقعية.





وفي خطاب أمام نواب البرلمان ، كشف روته عن توصله لاتفاق مع الرئيس الأميركي على "مساري عمل" لإنهاء التوتر المشتعل حول غرينلاند:



1. المسار الأول (إطار الناتو): تحمل الحلف مسؤولية جماعية أكبر لحماية القطب ، ومنع التمدد الروسي والصيني في المنطقة.

2. المسار الثاني (إطار دبلوماسي): استمرار المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند المحلية.





وتأتي هذه التحركات بعد محادثات وصفها روته بـ "المثمرة للغاية" مع الأسبوع الماضي، تهدف لقطع الطريق أمام الصين وروسيا من إقامة أي "موطئ قدم" في الاستراتيجية. وكان ترامب قد جدد دعوته، خلال منتدى دافوس الأخير، للدنمارك بالدخول في مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء لغرينلاند، وهي الدعوة التي أثارت لغطاً واسعاً في الأوساط الأوروبية.



وشدد روته على أن حلف الناتو هو المسؤول المباشر عن أمن القطب الشمالي، مشيراً إلى أن العمل المشترك مع واشنطن هو السبيل الوحيد لضمان استقرار القارة في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة.





Advertisement