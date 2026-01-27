تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة

Lebanon 24
27-01-2026 | 03:20
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة photos 0
شهدت العاصمة الهندية نيودلهي الثلاثاء توقيعًا رسميًا على اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من عقدين.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاتفاقية، واصفًا إياها بأنها "الأهم في العالم"، مؤكدًا أنها ستخلق فرصًا جديدة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ولمواطني دول الاتحاد الأوروبي. وتغطي الاتفاقية ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث التجارة العالمية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال خفض الرسوم الجمركية عبر قطاعات متعددة. وسيساهم ذلك في حماية الطرفين من المنافسة العالمية المتزايدة وتداعيات التوترات التجارية الدولية.

بلغ التبادل التجاري بين الجانبين عام 2024 نحو 120 مليار يورو من السلع، بزيادة تقارب 90% خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى 60 مليار يورو من الخدمات.

تتطلع بروكسل إلى السوق الهندية الضخمة سريعة النمو، بينما ترى نيودلهي في أوروبا شريكًا استراتيجيًا للحصول على التقنيات والاستثمارات اللازمة لتحديث اقتصادها وتوفير ملايين الوظائف.

ويأتي هذا التوقيع في وقت تتجه فيه الهند لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، مع توقعات بتجاوزها لألمانيا والانضمام إلى المراكز الثلاثة الأولى قبل عام 2030.
Advertisement
