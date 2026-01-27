تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خطة هجوم جاهزة.. هل يقترب صدام "نزع السلاح" في غزة؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 15:38
A-
A+
خطة هجوم جاهزة.. هل يقترب صدام نزع السلاح في غزة؟
خطة هجوم جاهزة.. هل يقترب صدام نزع السلاح في غزة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفاً حاسماً مع طي صفحة المرحلة الأولى رسمياً، لتبدأ الضغوط الدولية والإسرائيلية بالتركيز على ملف "سلاح الفصائل" كأولوية قصوى تسبق أي حديث عن إعادة الإعمار.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن تقديرات أمنية تشير إلى توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الشهرين أمام حركة حماس لنزع سلاحها بالكامل. وفي خطوة تعكس جدية التهديد، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على خطط عملياتية لشن هجوم واسع النطاق على القطاع في حال تعثر مسار نزع السلاح.


وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التركيز ينصب الآن على جعل غزة "خالية من السلاح والأنفاق". وجدد نتنياهو موقفه المتشدد حيال الحل السياسي، مصرحاً: "لن تسمح إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية في غزة.. سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة من نهر الأردن إلى البحر".


ومع استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلية، انتقل الاتفاق تلقائياً إلى المرحلة الثانية التي تنص أساساً على نزع سلاح الحركة، وهو البند الذي تم إدراجه بضغط أميركي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي.

وفيما تضغط حماس لتفعيل "لجنة التكنوقراط" ومنحها صلاحيات إدارية كاملة، برزت تعقيدات جديدة في الملف الأمني:

-دمج عناصر الشرطة: كشفت مصادر عن سعي حماس لدمج عناصر من جهاز شرطتها ضمن المنظومة الأمنية الجديدة، وهو مطلب يواجه معارضة إسرائيلية شديدة.
-إشكالية "سامي نسمان": تبرز مخاوف حول قدرة الضابط السابق في السلطة الفلسطينية، سامي نسمان، على تولي الملف الأمني ضمن اللجنة، نظراً لتاريخ من التوتر والصدام القضائي مع حماس منذ عام 2016.

تقف غزة الآن بين مطرقة الشروط الإسرائيلية والأميركية لنزع السلاح، وسندان الترتيبات الإدارية لمعبر رفح وإدارة القطاع، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحركات الميدانية حال انقضاء المهل الممنوحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه تفاصيل خطة نزع سلاح "حماس" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا "شبه جاهزة"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المرحلة الثانية من نزع السلاح "بالشروط الإسرائيلية"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

التركي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-27
Lebanon24
16:00 | 2026-01-27
Lebanon24
15:57 | 2026-01-27
Lebanon24
15:36 | 2026-01-27
Lebanon24
15:33 | 2026-01-27
Lebanon24
15:29 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24