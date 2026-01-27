على الرغم من امتناع روسيا والصين عن التصويت.. مجلس الأمن يعتمد التمديد الأخير لولاية بعثة دعم اتفاق الحديدة

اعتمد ، مساء الثلاثاء، القرار 2813 للتمديد النهائي لولاية بعثة لدعم اتفاق الحُديدة (اليمن) حتى 31 آذار، بتأييد 13 عضوا وامتناع والصين عن التصويت.



ويأتي هذا القرار وسط استمرار الأميركية التي ترى أن البعثة لم تعد فاعلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي أُنشئت من أجله.

ويطلب القرار الذي قدمت مشروعه ، من أن يعد - بالتشاور مع الأطراف اليمنية - خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وللانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.



وأعرب مندوب المتحدة أرتشي يونغ، عن تطلعه للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن. ورحب بمواصلة تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم.

كما أكد دعمه لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة.



فيما قالت آنا إيفستيغنييفا نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على التمديد الأخير لولاية بعثة أونمها، إن البعثة منذ إنشائها قامت بدور مهم لتعزيز الاستقرار على الأرض وراقبت تنفيذ اتفاق ستوكهولم ويسرت الحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ اليمنية.



وذكرت أن البعثة تعد عنصرا مهما أيضا لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة. وقالت إنه في الوقت الذي كان يتعين أن تركز فيه جهود المجلس على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل، فإن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في البلاد من غير المرجح أن تيسر ذلك.



بدوره، سلط السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، الذي امتنع أيضا عن التصويت، الضوء على ما ورد في القرار عن انسحاب البعثة في غضون شهرين. ودعا المجلس إلى إمعان النظر في الوضع في الحديدة لتجنب ما وصفه بالانسحاب المتسرع الذي قد يزعزع استقرار الوضع المتقلب ويشعل صراعا جديدا.



وأشار إلى أن البعثة، خلال السنوات السبع الماضية، حافظت على التواصل مع طرفي الصراع وراقبت بشكل نشط وقف إطلاق النار وقامت بأنشطة إنسانية.



وبحسب مشروع القرار ، سيُقلّص الوجود الميداني تدريجياً، وتُنقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي، في خطوةٍ تُعدّ اعترافاً دولياً بفشل البعثة في إحداث اختراق جوهري منذ اتفاق ستوكهولم.



وانتهت ولاية بعثة "أونمها" الحالية في 28 كانون الثاني 2026 وفق آخر تمديد صدر بموجب القرار رقم 2786 الصادر في 2025.

وكان تقرير صادر عن للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوضح أن البعثة تعمل في بيئة أمنية معقدة للغاية، وتواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ تفويضها، خصوصًا في ظل استمرار الحوثيين في أعمال عدائية في البحر الأحمر واستهداف مناطق مدنية، ما يقيد قدرة "أونمها" على تطبيق بنود اتفاق الحديدة.

Advertisement