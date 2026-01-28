تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

المالكي يرد على تهديد ترامب: سأستمر في العمل حتى النهاية

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:16
أعرب زعيم ائتلاف "دولة القانون" والمرشح لرئاسة الحكومة بالعراق، نوري المالكي الأربعاء، عن رفضه للتدخل الأميركي في شؤون العراق الداخلية معتبرا أنه انتهاك لسيادته.
 
وقال المالكي في منشور له عبر منصة "إكس"، في رد على تصريحات الرئيس الميركي دونالد ترامب بشأن تولية رئاسة الحكومة في العراق، "نرفض التدخل الأميركي في شؤون العراق الداخلية ونعتبره انتهاكا لسيادته"، معتبرا أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".

وأكد المالكي أنه "سيستمر في العمل حتى النهاية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي". (روسيا اليوم)
 

