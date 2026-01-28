المالكي يرد على تهديد ترامب: سأستمر في العمل حتى النهاية

أعرب زعيم ائتلاف " " والمرشح لرئاسة الحكومة بالعراق، الأربعاء، عن رفضه للتدخل الأميركي في شؤون الداخلية معتبرا أنه انتهاك لسيادته.

وقال المالكي في منشور له عبر منصة "إكس"، في رد على تصريحات الرئيس الميركي بشأن تولية رئاسة الحكومة في العراق، "نرفض التدخل الأميركي في شؤون العراق الداخلية ونعتبره انتهاكا لسيادته"، معتبرا أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".



وأكد المالكي أنه "سيستمر في العمل حتى النهاية بما يحقق المصالح للشعب ". (روسيا اليوم)