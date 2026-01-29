تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً
Lebanon 24
29-01-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الأربعاء، في تأمين غالبية في الكنيست لمشروع قانون ميزانية حكومته لعام 2026 بالقراءة الأولى.
ويقود
نتنياهو
حكومة أقلية منذ العام الماضي، وقد أعرب الثلاثاء، قبل التصويت، عن قلقه بشأن ضمان دعم نواب أحزاب الحريديم الذين استقالوا من الحكومة في يوليو.
وقال نتنياهو في
مؤتمر صحفي
عندما سئل عن خطر عدم تمرير الميزانية: "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات"، مضيفا أنها ستنظم "في وقت لاحق من هذا العام، لكن من الخطأ إجراؤها الآن".
وعدم إقرار الميزانية بحلول 31 أذار سيؤدي تلقائيا إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات قبل نهاية
الدورة
البرلمانية
الحالية في نوفمبر.
ووافق الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، على مشروع قانون الميزانية بالقراءة الأولى بغالبية 62 صوتا مقابل 55.
وشهدت الأيام الأخيرة مناورات سياسية مكثفة، لكن حزب شاس اليهودي المتشدد صوت لصالح مشروع القانون، وكذلك فعل بعض النواب الحريديم الأشكيناز، ما منح نتنياهو فرصة أخيرة.
وهددت الأحزاب
الدينية
التي انسحبت من الحكومة لكنها ترفض حتى الآن إسقاطها، بعدم دعم مشروع قانون الميزانية إذا لم يف نتنياهو بتعهده تمرير قانون يعفي الطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية. (سكاي نيوز)
تابع
