عربي-دولي

بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً

Lebanon 24
29-01-2026 | 00:30
بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً
بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً photos 0
نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في تأمين غالبية في الكنيست لمشروع قانون ميزانية حكومته لعام 2026 بالقراءة الأولى.


ويقود نتنياهو حكومة أقلية منذ العام الماضي، وقد أعرب الثلاثاء، قبل التصويت، عن قلقه بشأن ضمان دعم نواب أحزاب الحريديم الذين استقالوا من الحكومة في يوليو.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن خطر عدم تمرير الميزانية: "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات"، مضيفا أنها ستنظم "في وقت لاحق من هذا العام، لكن من الخطأ إجراؤها الآن".

وعدم إقرار الميزانية بحلول 31 أذار سيؤدي تلقائيا إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نوفمبر.

ووافق الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، على مشروع قانون الميزانية بالقراءة الأولى بغالبية 62 صوتا مقابل 55.

وشهدت الأيام الأخيرة مناورات سياسية مكثفة، لكن حزب شاس اليهودي المتشدد صوت لصالح مشروع القانون، وكذلك فعل بعض النواب الحريديم الأشكيناز، ما منح نتنياهو فرصة أخيرة.

وهددت الأحزاب الدينية التي انسحبت من الحكومة لكنها ترفض حتى الآن إسقاطها، بعدم دعم مشروع قانون الميزانية إذا لم يف نتنياهو بتعهده تمرير قانون يعفي الطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية. (سكاي نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر: استعداد نتنياهو لتبكير الانتخابات سببه صعوبة تمرير قانون تجنيد الحريديم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تخطط لاقتراض 310 مليارات يورو في 2026 رغم غياب ميزانية رسمية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يعيد التصويت على ميزانية الدفاع لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

مؤتمر صحفي

البرلمانية

سكاي نيوز

البرلمان

الدينية

Lebanon24
01:12 | 2026-01-29
Lebanon24
01:00 | 2026-01-29
Lebanon24
00:45 | 2026-01-29
Lebanon24
00:39 | 2026-01-29
Lebanon24
00:36 | 2026-01-29
Lebanon24
00:20 | 2026-01-29
