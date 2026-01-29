المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية

انتقدت زعيمة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الأربعاء القيادة الجديدة في فنزويلا، وذلك عقب اجتماع عقدته مع الأمريكي ماركو روبيو، وفق الوكالة .



وقالت ماتشادو للصحفيين في : "لا أحد يثق في الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز. الجميع يعلم حقيقة هذا النظام، نحن نتحدث عن مجرمين"، وفق تعبيرها.



وتتعاون إدارة الرئيس حاليا مع رودريغيز، التي تولت القيادة في فنزويلا بعد إطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.



وعندما سألها أحد الصحفيين عما إذا كانت مستعدة لتقاسم السلطة مع رودريغيز في حكومة انتقالية، أجابت ماتشادو: "نحن نعمل من أجل تمكين انتقال حقيقي. هذا ليس انتقالاً على الطريقة الروسية، حيث تظل المافيا في السلطة وفي النهاية يعاني المواطنون"، بحسب قولها.



وأكدت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أنها ستواصل العمل من أجل تغيير حقيقي، وليس من أجل بقاء جزء من أجهزة الحكم الحالية في السلطة. (ارم نيوز)





