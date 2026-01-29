تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
Lebanon 24
29-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت زعيمة
المعارضة
الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الأربعاء القيادة الجديدة في فنزويلا، وذلك عقب اجتماع عقدته مع
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو، وفق الوكالة
الألمانية
.
وقالت ماتشادو للصحفيين في
واشنطن
: "لا أحد يثق في الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز. الجميع يعلم حقيقة هذا النظام، نحن نتحدث عن مجرمين"، وفق تعبيرها.
وتتعاون إدارة الرئيس
دونالد ترامب
حاليا مع رودريغيز، التي تولت القيادة في فنزويلا بعد إطاحة
الولايات المتحدة
بالرئيس نيكولاس مادورو.
وعندما سألها أحد الصحفيين عما إذا كانت مستعدة لتقاسم السلطة مع رودريغيز في حكومة انتقالية، أجابت ماتشادو: "نحن نعمل من أجل تمكين انتقال حقيقي. هذا ليس انتقالاً على الطريقة الروسية، حيث تظل المافيا في السلطة وفي النهاية يعاني المواطنون"، بحسب قولها.
وأكدت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أنها ستواصل العمل من أجل تغيير حقيقي، وليس من أجل بقاء جزء من أجهزة الحكم الحالية في السلطة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترمب: المعارضة الفنزويلية ماتشادو نستطيع إشراكها بطريقة ما
Lebanon 24
ترمب: المعارضة الفنزويلية ماتشادو نستطيع إشراكها بطريقة ما
29/01/2026 11:04:05
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو: شعب فنزويلا يؤيد إجراءات ترامب
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو: شعب فنزويلا يؤيد إجراءات ترامب
29/01/2026 11:04:05
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: زعيمة المعارضة الفنزويلية قدمت لي ميدالية جائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
ترامب: زعيمة المعارضة الفنزويلية قدمت لي ميدالية جائزة نوبل للسلام
29/01/2026 11:04:05
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو: قدمت جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو: قدمت جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
29/01/2026 11:04:05
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
على الطريق
الألمانية
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
انسداد التفاوض: قراءة في مرحلة أميركية – إيرانية دقيقة
Lebanon 24
انسداد التفاوض: قراءة في مرحلة أميركية – إيرانية دقيقة
04:00 | 2026-01-29
29/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء رحلات الخطوط الإثيوبية إلى تيغراي بسبب تصاعد التوتر
Lebanon 24
إلغاء رحلات الخطوط الإثيوبية إلى تيغراي بسبب تصاعد التوتر
03:52 | 2026-01-29
29/01/2026 03:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض
Lebanon 24
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض
03:51 | 2026-01-29
29/01/2026 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إذا هاجمت واشنطن طهران.. هل ستنفذ الفصائل تهديداتها؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إذا هاجمت واشنطن طهران.. هل ستنفذ الفصائل تهديداتها؟
03:30 | 2026-01-29
29/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول مناورة بحرية للبريكس تكشف التحديات الأمنية والدبلوماسية
Lebanon 24
أول مناورة بحرية للبريكس تكشف التحديات الأمنية والدبلوماسية
03:22 | 2026-01-29
29/01/2026 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2026-01-29
انسداد التفاوض: قراءة في مرحلة أميركية – إيرانية دقيقة
03:52 | 2026-01-29
إلغاء رحلات الخطوط الإثيوبية إلى تيغراي بسبب تصاعد التوتر
03:51 | 2026-01-29
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض
03:30 | 2026-01-29
تقرير بريطاني: إذا هاجمت واشنطن طهران.. هل ستنفذ الفصائل تهديداتها؟
03:22 | 2026-01-29
أول مناورة بحرية للبريكس تكشف التحديات الأمنية والدبلوماسية
03:22 | 2026-01-29
المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي أظهر أنه لن يرضخ لتهديدات ترمب
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 11:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24