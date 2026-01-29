الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات جديدة على إيران

أقر وزراء خارجية دول ، الخميس، ‌عقوبات جديدة ضد ⁠إيران تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية ‌التورط في ما تصفه بـ"قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا".



ومن المتوقع أيضا أن يتوصل ‍الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج ‍ ⁠على قائمة ‍الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ‌ذاتها ‍مع ‍تنظيم داعش والقاعدة ويمثل تحولا ‌رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة .

وشدد الفرنسي، جان نويل ، على استعداد بلاده لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك لدى وصوله للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.



وقال بارو، الخميس: "إن القمع الذي لا يمكن تحمله، والذي استهدف الانتفاضة السلمية للشعب الإيراني، لا يمكن أن يمر دون رد". (سكاي نيوز عربية)