18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
29-01-2026
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر وزراء خارجية دول
الاتحاد الأوروبي
، الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية التورط في ما تصفه
أوروبا
بـ"قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا".
ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج
الحرس الثوري
الإيراني
على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم داعش والقاعدة ويمثل تحولا رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة
الإيرانية
.
وشدد
وزير الخارجية
الفرنسي، جان نويل
بارو
، على استعداد بلاده لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك لدى وصوله للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد
الأوروبي
في بروكسل.
وقال بارو، الخميس: "إن القمع الذي لا يمكن تحمله، والذي استهدف الانتفاضة السلمية للشعب الإيراني، لا يمكن أن يمر دون رد". (سكاي نيوز عربية)
