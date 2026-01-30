بعد عام من توليه الرئاسة السوريّة... إليكم ما قاله أحمد الشرع

كتب الرئيس السوري عبر حسابه على "اكس":

"عامٌ مضى منذ أن تحملت أمانة رئاسة ، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة.

نصنعه معًا، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها".