عربي-دولي

هاكابي: وعود ترامب ليست "تهديدات جوفاء" والقرار لم يحسم

Lebanon 24
01-02-2026 | 00:15
هاكابي: وعود ترامب ليست تهديدات جوفاء والقرار لم يحسم
هاكابي: وعود ترامب ليست تهديدات جوفاء والقرار لم يحسم photos 0
أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يطلق "تهديدات جوفاء" تجاه إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار توجيه ضربة عسكرية لم يُتخذ بعد.

وأوضح هاكابي، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، أن ترامب عُرف بالوفاء بوعوده، داعياً الشعب الإيراني إلى الانتباه جيداً لما يقوله الرئيس والثقة في تنفيذ وعوده. وأشار إلى أن ترامب يأمل في التوصل إلى حل سلمي يوقف تهديدات النظام الإيراني لإسرائيل والولايات المتحدة، ويجبره على التخلي عن برنامجه النووي، واصفاً نهجه بـ "فن التفاوض".

ورغم تفاؤله بالحل الدبلوماسي، أضاف السفير أن ترامب لا يخشى تكرار ما فعله في الصيف الماضي خلال عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025. وأكد هاكابي عدم علمه بوجود جدول زمني لهجوم محتمل، أو تحديد مهلة نهائية، داعياً الإسرائيليين إلى مواصلة حياتهم الطبيعية مع الالتزام بتعليمات السلامة عند انطلاق صفارات الإنذار.
