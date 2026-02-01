هاكابي: وعود ترامب ليست "تهديدات جوفاء" والقرار لم يحسم

أكد سفير لدى ، مايك هاكابي، أن الرئيس الأميركي لا يطلق "تهديدات جوفاء" تجاه ، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار توجيه ضربة عسكرية لم يُتخذ بعد.



وأوضح هاكابي، في مقابلة مع التلفزيون ، أن عُرف بالوفاء بوعوده، داعياً الشعب إلى الانتباه جيداً لما يقوله الرئيس والثقة في تنفيذ وعوده. وأشار إلى أن ترامب يأمل في التوصل إلى حل سلمي يوقف تهديدات النظام الإيراني لإسرائيل والولايات المتحدة، ويجبره على التخلي عن برنامجه ، واصفاً نهجه بـ "فن التفاوض".



ورغم تفاؤله بالحل الدبلوماسي، أضاف السفير أن ترامب لا يخشى تكرار ما فعله في الصيف الماضي خلال عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت المنشآت النووية في حزيران 2025. وأكد هاكابي عدم علمه بوجود جدول زمني لهجوم محتمل، أو تحديد مهلة نهائية، داعياً الإسرائيليين إلى مواصلة حياتهم الطبيعية مع الالتزام بتعليمات السلامة عند انطلاق .



