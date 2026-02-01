تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران ترد الصاع بالصاع.. تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية"

Lebanon 24
01-02-2026 | 01:37
إيران ترد الصاع بالصاع.. تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
إيران ترد الصاع بالصاع.. تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية photos 0
أعلنت طهران، اليوم الأحد، عن إجراءات انتقامية رداً على قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، حيث قررت بالمقابل تصنيف الجيوش الأوروبية كافة "منظمات إرهابية".

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القرار الأوروبي جاء "بأوامر من رئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني"، واصفاً إياه بالإجراء غير المسؤول والمبني على اتهامات باطلة.
 
ورأى قاليباف أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة تهميش دور أوروبا في النظام العالمي المستقبلي، مؤكداً أن الحرس الثوري يمثل جزءاً لا يتجزأ من الشعب الإيراني وحاضر معه في كافة الأزمات والكوارث ومشاريع مكافحة الحرمان.

وشدد قاليباف في كلمته على أن الأوروبيين بقرارهم هذا "أطلقوا النار على أقدامهم"، لكون الحرس الثوري كان العائق الأكبر أمام تمدد الإرهاب إلى القارة العجوز. وأضاف أن أوروبا تتخذ قرارات تتعارض مع مصالح شعوبها بطاعة عمياء للأمريكيين، سعياً منها لإرضاء واشنطن لكي تكف عن تهديد وحدة الأراضي الأوروبية.

