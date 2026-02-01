إيران ترد الصاع بالصاع.. تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية"

أعلنت ، اليوم الأحد، عن إجراءات انتقامية رداً على قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، حيث قررت بالمقابل تصنيف الجيوش الأوروبية كافة "منظمات إرهابية".



واعتبر رئيس ، محمد باقر قاليباف، أن القرار جاء "بأوامر من رئيس وقادة الكيان الصهيوني"، واصفاً إياه بالإجراء غير المسؤول والمبني على اتهامات باطلة.

ورأى قاليباف أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة تهميش دور في النظام العالمي المستقبلي، مؤكداً أن الحرس الثوري يمثل جزءاً لا يتجزأ من الشعب الإيراني وحاضر معه في كافة الأزمات والكوارث ومشاريع مكافحة الحرمان.



وشدد قاليباف في كلمته على أن بقرارهم هذا "أطلقوا النار على أقدامهم"، لكون الحرس الثوري كان العائق الأكبر أمام تمدد الإرهاب إلى القارة العجوز. وأضاف أن أوروبا تتخذ قرارات تتعارض مع مصالح شعوبها بطاعة عمياء للأمريكيين، سعياً منها لإرضاء لكي تكف عن تهديد وحدة الأراضي الأوروبية.



