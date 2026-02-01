الحرس الثوري: الجاهزية الإيرانية بلغت ذروتها والأعداء يخشون اختبارها

قلّل نائب قائد ، اللواء أحمد وحيدي، من شأن التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في مياه المنطقة، واصفاً إياها بأنها "حرب نفسية" تهدف إلى ترهيب الرأي العام، مؤكداً أن وجود الأسطول الأميركي ليس بالأمر الجديد ولن يربك حسابات .



وفي مقابلة مع وكالة أنباء "مهر"، أوضح وحيدي أن القوات المسلحة تعيش حالة جاهزية كاملة ورصد دقيق لكافة تحركات الأعداء، مشدداً على أن مستوى الاستعداد الحالي يفوق بكثير ما كان عليه إبان حرب السنوات الثماني (الدفاع المقدس).

وأضاف أن تحاول تعويض تراجع نفوذها الميداني عبر ضجيج عسكري لا يستحق الالتفات، مستبعداً إقدام الأعداء على "حماقة جديدة" لاختبار قدرات المجرّبة.



يأتي هذا التصعيد في مرحلة شديدة الخطورة؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي تحريك "أسطول ضخم" نحو السواحل الإيرانية، للضغط على طهران نحو تفاوض يقضي بالتفكيك الكامل لبرنامجها .

وذكّر بضربة حزيران 2025 (عملية مطرقة منتصف الليل)، محذراً من مواجهة "أشد قسوة". وفي المقابل، جاء الرد سريعاً من عباس عراقجي، الذي أكد أن القوات الإيرانية في حالة استنفار قصوى وجاهزة لرد "مزلزل" على أي انتهاك للسيادة الإيرانية.



