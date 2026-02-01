تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحرس الثوري: الجاهزية الإيرانية بلغت ذروتها والأعداء يخشون اختبارها

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:19
الحرس الثوري: الجاهزية الإيرانية بلغت ذروتها والأعداء يخشون اختبارها
الحرس الثوري: الجاهزية الإيرانية بلغت ذروتها والأعداء يخشون اختبارها photos 0
قلّل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، من شأن التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في مياه المنطقة، واصفاً إياها بأنها "حرب نفسية" تهدف إلى ترهيب الرأي العام، مؤكداً أن وجود الأسطول الأميركي ليس بالأمر الجديد ولن يربك حسابات طهران.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "مهر"، أوضح وحيدي أن القوات المسلحة الإيرانية تعيش حالة جاهزية كاملة ورصد دقيق لكافة تحركات الأعداء، مشدداً على أن مستوى الاستعداد الحالي يفوق بكثير ما كان عليه إبان حرب السنوات الثماني (الدفاع المقدس).
 
وأضاف أن واشنطن تحاول تعويض تراجع نفوذها الميداني عبر ضجيج عسكري لا يستحق الالتفات، مستبعداً إقدام الأعداء على "حماقة جديدة" لاختبار قدرات إيران المجرّبة.

يأتي هذا التصعيد في مرحلة شديدة الخطورة؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحريك "أسطول ضخم" نحو السواحل الإيرانية، للضغط على طهران نحو تفاوض يقضي بالتفكيك الكامل لبرنامجها النووي.
 
وذكّر ترامب بضربة حزيران 2025 (عملية مطرقة منتصف الليل)، محذراً من مواجهة "أشد قسوة". وفي المقابل، جاء الرد سريعاً من وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن القوات الإيرانية في حالة استنفار قصوى وجاهزة لرد "مزلزل" على أي انتهاك للسيادة الإيرانية.

الحرس الثوري الإيراني

قائد الحرس الثوري

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

دونالد

