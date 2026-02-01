تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خامنئي: أي هجوم عسكري على إيران سيشعل صراعاً إقليمياً

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:49
خامنئي: أي هجوم عسكري على إيران سيشعل صراعاً إقليمياً
حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، من أن أي هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة على إيران سيؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن خامنئي قوله: "إذا هاجمت الولايات المتحدة بلادنا، فسيتحول الأمر إلى صراع إقليمي". وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات الإيرانية إلى تأكيد سيطرتها على الأوضاع الأمنية عقب موجة من الاضطرابات.

وفي سياق داخلي، وصف خامنئي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بأنها "محاولة انقلاب" تم إخمادها، مؤكداً أن تلك الاضطرابات استهدفت تقويض مؤسسات الدولة الحيوية وتدمير المراكز الحساسة والفاعلة في إدارة البلاد.

وأوضح المرشد الإيراني أن الهجمات طالت مراكز الشرطة، والمقار الحكومية، ومراكز الحرس الثوري، والبنوك، معتبراً أن استهداف المراكز التي تدير شؤون البلاد يجعل من تلك الأحداث شبيهة بالانقلاب العسكري الذي يهدف إلى شل قدرات الدولة.
وكالة تسنيم عن المرشد الإيراني: إذا أشعل الأميركيون حربا هذه المرة فستكون صراعا إقليميا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا سيكون هجوم أميركا على إيران.. سيناريوهات عسكريّة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بغداد: الميليشيات المدعومة من إيران تجر العراق لصراع إقليمي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: ستكون لدينا مفاجآت عسكرية موجعة في ردنا على أي هجوم
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24

