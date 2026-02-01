خامنئي: أي هجوم عسكري على إيران سيشعل صراعاً إقليمياً

حذر المرشد ، اليوم الأحد، من أن أي هجوم عسكري تشنه على سيؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع في المنطقة.



ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن قوله: "إذا هاجمت الولايات المتحدة بلادنا، فسيتحول الأمر إلى صراع إقليمي". وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات إلى تأكيد سيطرتها على الأوضاع الأمنية عقب موجة من الاضطرابات.



وفي سياق داخلي، وصف خامنئي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بأنها "محاولة انقلاب" تم إخمادها، مؤكداً أن تلك الاضطرابات استهدفت تقويض الحيوية وتدمير المراكز الحساسة والفاعلة في إدارة البلاد.



وأوضح المرشد الإيراني أن الهجمات طالت مراكز الشرطة، والمقار الحكومية، ومراكز ، والبنوك، معتبراً أن استهداف المراكز التي تدير شؤون البلاد يجعل من تلك الأحداث شبيهة بالانقلاب العسكري الذي يهدف إلى شل قدرات الدولة.



