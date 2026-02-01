تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ماسك يعلن: الإجراءات الأمنية لخدمة ستارلينك آتت ثمارها

Lebanon 24
01-02-2026 | 13:23
ماسك يعلن: الإجراءات الأمنية لخدمة ستارلينك آتت ثمارها
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، إن الخطوات التي اتخذتها شركته "سبيس إكس" لمنع روسيا من استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" نجحت على ما يبدو، وفق "رويترز".

ويعتمد الجيش الأوكراني على ستارلينك للتواصل في ساحة المعركة ولتوجيه مهام تنفذها الطائرات المسيرة، لكنه قال خلال الأيام القليلة الماضية إنه عثر على أجهزة تابعة لمحطات "ستارلينك" مثبتة على طائرات مسيرة بعيدة المدى استخدمت في الهجمات الروسية.

وذكرت أوكرانيا أنها تعمل مع "سبيس إكس" لمنع روسيا من استخدام خدمة "ستارلينك" في توجيه الطائرات المسيرة.

وكتب ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس إكس، في منشور على منصة إكس "الخطوات التي اتخذناها لمنع روسيا من الاستخدام غير المصرح به لخدمة ستارلينك قد أتت ثمارها على ما يبدو، يُرجى إبلاغنا إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وقال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، إن الحكومة تعمل على تطوير نظام يضمن تشغيل المحطات المعتمدة فقط لخدمة ستارلينك للإنترنت داخل أراضي البلاد.

وأضاف فيدوروف في بيان أنه سيجري تعطيل المحطات غير المرخصة.  (ارم نيوز)
