ماسك يعلن: الإجراءات الأمنية لخدمة ستارلينك آتت ثمارها

قال الملياردير الأمريكي ، اليوم الأحد، إن الخطوات التي اتخذتها شركته " " لمنع من استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" نجحت على ما يبدو، وفق " ".



ويعتمد الجيش الأوكراني على ستارلينك للتواصل في ساحة المعركة ولتوجيه مهام تنفذها الطائرات المسيرة، لكنه قال خلال الأيام القليلة الماضية إنه عثر على أجهزة تابعة لمحطات "ستارلينك" مثبتة على طائرات مسيرة بعيدة المدى استخدمت في الهجمات الروسية.



وذكرت أنها تعمل مع "سبيس إكس" لمنع روسيا من استخدام خدمة "ستارلينك" في توجيه الطائرات المسيرة.



وكتب ، الرئيس التنفيذي لسبيس إكس، في منشور على منصة إكس "الخطوات التي اتخذناها لمنع روسيا من الاستخدام غير المصرح به لخدمة ستارلينك قد أتت ثمارها على ما يبدو، يُرجى إبلاغنا إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات".



وقال الأوكراني ميخايلو فيدوروف، إن الحكومة تعمل على تطوير نظام يضمن تشغيل المعتمدة فقط لخدمة ستارلينك للإنترنت داخل أراضي البلاد.



وأضاف فيدوروف في بيان أنه سيجري تعطيل المحطات غير المرخصة. (ارم نيوز)

