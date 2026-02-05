تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
واشنطن.. المتهم بإطلاق النار على فعالية للجالية اليهودية يواجه تهم جديدة
Lebanon 24
05-02-2026
|
01:12
جرى توجيه 4 تهم إضافية بالإرهاب لشخص متهم بقتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين، في
واشنطن
العاصمة، العام الماضي، وذلك في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها، الأربعاء.
وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة 9 تهم، تشمل جرائم كراهية سبق توجيهها إليه. وتصل عقوبة عدد من هذه التهم للإعدام أو السجن
مدى الحياة
، وفقاً لما أعلنه مكتب الادعاء لمقاطعة كولومبيا.
وقالت المدعية جانين فيريس بيرو، في بيان: "تصل العقوبة الإلزامية للتهم الإضافية المتعلقة بالإرهاب للسجن المؤبد بموجب قانون العاصمة، كما تعكس حقيقة أن هذا الفعل كان في الواقع عملاً إرهابياً".
ويتهم الادعاء إلياس رودريغيز (31 عاماً) بإطلاق النار على أشخاص خلال مغادرة فعالية نظمتها "اللجنة
اليهودية
الأمريكية
"، وهي جماعة مناصرة تكافح معاداة السامية وتدعم
إسرائيل
.
ووفقًا للادعاء، فقد أطلق رودريغيز حوالي 20 طلقة بينما كان يردد "الحرية لفلسطين".
وقُتل في الهجوم كل من يارون ليشينسكي (30 عاماً) وسارة لين ميلجريم (26 عاما). وكانا يعملان في السفارة
الإسرائيلية
في واشنطن. (ارم نيوز)
