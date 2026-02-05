وزير الخارجية الإيراني: المستشار الألماني أظهر مواقف عدائية تجاه طهران

انتقد ، عباس عراقجي، مواقف ألمانيا الأخيرة تجاه الملف الإيراني، معتبرًا أن برلين لعبت دورًا أساسيًّا في إقصاء عن مسار المفاوضات، قبل أن تعود اليوم مطالبةً بالعودة إليها.



وقال عراقجي في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس"، إن "ألمانيا كانت في يوم من الأيام محرك تقدم ، لكنها تحولت اليوم إلى محرك لتراجعها".



وأوضح أن "الدول الأوروبية الثلاث، وبإصرار من المستشار الألماني خلال اجتماعات نيويورك في تشرين الأول الماضي، تخلّت بنفسها عن دورها في المفاوضات النووية، وبدلًا من ذلك سلكت مسار إعادة فرض عقوبات على "، مضيفًا أن "الشخص ذاته بات اليوم يتوسّل للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.



واتهم الوزير الإيراني المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بإظهار مواقف عدائية تجاه ، مشيرًا إلى أنه "في حزيران 2025، وعندما قُتِل أكثر من ألف إيراني جراء الهجمات ، جاءت ردود فعله مشوبة بالارتياح"، على حد تعبيره.



كما لفت إلى أن "المستشار الألماني تحدث مرارًا وبشكل علني عن انهيار وشيك لإيران خلال أسابيع قليلة، في إطار ما وصفه بأوهام سياسية".



وختم عراقجي بالقول: "نأمل أن تعود إلى ألمانيا قيادة سياسية أكثر حكمة ومسؤولية وشرفًا". (ارم نيوز)



