تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من ميامي إلى العالم.. جولي براون تفضح الجرائم الخفية لإبستين

Lebanon 24
05-02-2026 | 01:36
A-
A+

من ميامي إلى العالم.. جولي براون تفضح الجرائم الخفية لإبستين
من ميامي إلى العالم.. جولي براون تفضح الجرائم الخفية لإبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن سقوط جيفري إبستين، الممول الملياردير المحاط بالمال والنفوذ والعلاقات السياسية الرفيعة، نتيجة تحرك قضائي مفاجئ أو صحوة ضمير متأخرة لدى المؤسسات، بل ثمرة عامٍ كامل من العمل الصحفي الاستقصائي المضني قادته صحفية واحدة: جولي ك. براون، مراسلة صحيفة ميامي هيرالد.

براون، التي تحولت إلى رمز عالمي للصحافة الاستقصائية، أعادت فتح إحدى أكثر القضايا التي حاولت النخبة المالية والسياسية في الولايات المتحدة دفنها، وكشفت كيف انحرفت العدالة عن مسارها لصالح رجل محمي بشبكة نفوذ غير مسبوقة، بحسب "الغارديان".

تقع جزيرة بالم بيتش في فلوريدا، تلك البقعة التي وصفها الروائي كارل هياسن بأنها من الأماكن القليلة في أمريكا التي لا يُنظر فيها إلى قيادة سيارة رولز رويس مكشوفة باعتبارها مدعاة للسخرية. 

هناك، حيث يقيم الأثرياء والمشاهير وجراحو التجميل، وحيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارًا لإبستين في منتجع "مار-أ-لاغو"، بدت السلطة وكأنها حكرٌ على المال.

في هذا المناخ، تمكّن إبستين لسنوات من الإفلات من المحاسبة، رغم الأدلة التي جمعتها الشرطة المحلية عن اعتداءات جنسية طالت عشرات الفتيات، بعضهن لم يتجاوزن الثالثة عشرة من العمر.

عام 2008، أقرّ إبستين بالذنب في تهمة واحدة تتعلق باستغلال قاصر في الدعارة، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات. 

ورغم أن الجرائم المزعومة كانت تودي بأي متهم آخر إلى السجن لعشرين عامًا، حصل إبستين على حكم صادم: 18 شهرًا، قضى منها أقل من 13 شهرًا في جناح خاص، مع السماح له بالخروج يوميًّا للعمل، والنوم وباب زنزانته مفتوح.

الصفقة منحت إبستين ومساعديه حصانة شبه كاملة، وتمت بموافقة المدعي العام الفيدرالي آنذاك ألكسندر أكوستا، الذي سيصبح لاحقًا وزيرًا للعمل في إدارة ترامب.

بحلول نهاية 2016، كانت جولي براون صحفية مخضرمة، تتقاضى أجرًا متواضعًا في مؤسسة صحفية تعاني مثل غيرها من أزمات الصحافة الورقية، أم لطفلين في الجامعة، غارقة في الديون، وتفكر جديًّا في ترك المهنة.

في الـ28 من تشرين الثاني 2018، نشرت صحيفة "ميامي هيرالد" سلسلة تحقيقية من ثلاثة أجزاء بعنوان "العدالة المنحرفة" "Perversion of Justice": الجزء الأول باسم صفقة مطبوخة في السر، أما الجزء الثاني، فكان بعنوان استجوابات مهينة لفتيات قاصرات، والجزء الثالث ركز على شبكة المحامين الأقوياء ودورهم في حماية إبستين، ومنهم آلان ديرشوفيتز.

لم تركز براون على علاقات إبستين بالمشاهير بقدر ما ركزت على الضحايا المنسيات: فتيات مشردات، أو من خلفيات أسرية مضطربة، جرى إسكاتهن وتخويفهن وتشويه سمعتهن.

تتبعت براون هويات أكثر من 60 امرأة، وردت أسماؤهن في ملفات الشرطة بأسماء مستعارة مثل "جين دو"، وأقنعتهن، بعد سنوات من الصمت، بسرد قصصهن علنًا.

كشفت التحقيقات أن غيسلين ماكسويل، ابنة قطب الإعلام الراحل روبرت ماكسويل، لم تكن مجرد مساعدة، بل العقل المدبر لنظام تجنيد هرمي، يوهم الفتيات بفرص دراسية أو مهنية مقابل "تدليك" لرجل ثري.

كثيرات من الضحايا وجدن أنفسهن عالقات بين الشعور بالذنب والخوف، خاصة بعدما تم دفع بعضهن لتجنيد فتيات أخريات مقابل المال.

أحدثت التحقيقات صدى هائلًا، إذ انتشرت القصة عالميًّا عبر وسائل التواصل، كما أعادت السلطات الفيدرالية في نيويورك فتح التحقيق.

بينما في تموز 2019، اعتُقل إبستين بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات، وبعد أيام، استقال ألكسندر أكوستا من منصبه، وفي أغسطس 2019، توفي إبستين داخل زنزانته (وفق الرواية الرسمية: انتحار) في حين تم توقيف غيسلين ماكسويل لاحقًا وإدانتها بجرائم ذات صلة.

رغم التهديدات غير المباشرة، ومحاولات الترهيب، تقول براون إنها لم تشعر يومًا بأنها مستهدفة مباشرة، ربما لأن محيط إبستين استهان بها، واعتبرها "مجرد صحفية من صحيفة محلية تكتب عن قصة قديمة"؛ لكن هذا "الاستخفاف" كان أحد أسباب نجاحها.

أصبحت جولي ك. براون أيقونة للصحافة الاستقصائية، وحصلت على جوائز مرموقة، أبرزها جائزة جورج بولك، وأصدرت كتابها "عدالة منحرفة: قصة جيفري إبستين" - "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story". (ارم نيوز)

ورغم كل ما حققته، تصر براون على أن الأبطال الحقيقيين هم الضحايا؛ حيث تقول: "الفضل يعود للنساء اللواتي تجرأن على الكلام بعد سنوات من الخوف والصمت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنجلينا جولي في رفح… ورسالة إنسانية إلى العالم
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انجلينا جولي إلى نساء العالم: الوعي ينقذ الأرواح
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طولكرم: الإخطارات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين انتهاك فاضح وجريمة حرب بمنظور الجنائية الدولية (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

في الجامعة

نيويورك

القضايا

دونالد

أمريكي

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24