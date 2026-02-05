السجن المؤبد لمحاول اغتيال ترامب في فلوريدا خلال حملة 2024

حكمت محكمة اتحادية في بيرس بولاية ، في 4 شباط 2026، على رايان ويسلي روث (59 عاماً) بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، إضافة إلى 84 شهراً (7 سنوات) بشكل متتالي، بعد إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي عندما كان مرشحاً رئاسياً خلال حملة 2024.



وكانت هيئة المحلفين قد أدانت روث في ايلول 2025 بعد محاكمة استمرت نحو أسبوعين ونصف، بتهم اتحادية شملت محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير، والاعتداء على ضابط اتحادي، وارتكاب جرائم أسلحة متعددة.



وقعت محاولة الاغتيال في 15 ايلول 2024 داخل نادي الدولي للغولف في غرب بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم أمضى أسابيع في التخطيط للهجوم، واختبأ لساعات داخل الشجيرات قرب الملعب وهو مسلح ببندقية نصف آلية من طراز SKS، منتظراً مرور ترامب.



ورصد أحد عناصر الخدمة السرية فوهة ، فأطلق النار باتجاهه، ما دفع روث إلى إسقاط السلاح والفرار دون إطلاق أي رصاصة قبل أن يتم توقيفه بعد دقائق.



حيثيات الحكم

وصفت القاضية أيلين إم. كانون، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في فلوريدا، الخطة بأنها "مدروسة وشريرة" ، مؤكدة أن المتهم "ليس رجلاً مسالماً" وأن عقوبة السجن المؤبد "عادلة ومناسبة".

