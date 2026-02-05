تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لافروف يحذر من مخاطر تعقيد العلاقات الأميركية–الإيرانية
Lebanon 24
05-02-2026
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية الروسي
سيرجي
لافروف
، اليوم الخميس "أن
إيران
شريك وثيق لنا ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة".
وقال لافروف إن "الوضع بشأن إيران ينذر بانفجار قد يطال
الشرق الأوسط
بأكمله".
وأشار الى "أن مستعدون للمساهمة في حل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين
تل أبيب
وواشنطن وطهران".
وأفاد بأن "تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة".
وقال لافروف: الشركات الروسية تجبر على الخروج من
فنزويلا
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة
Lebanon 24
لافروف: تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة
05/02/2026 12:06:06
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
05/02/2026 12:06:06
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
05/02/2026 12:06:06
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من مخاطر التركيب العشوائي للطاقة الشمسية
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من مخاطر التركيب العشوائي للطاقة الشمسية
05/02/2026 12:06:06
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
الإيرانية
الإيراني
تل أبيب
وقال لا
فنزويلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
Lebanon 24
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
05:02 | 2026-02-05
05/02/2026 05:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:47 | 2026-02-05
05/02/2026 04:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:45 | 2026-02-05
05/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:18 | 2026-02-05
05/02/2026 04:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:02 | 2026-02-05
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
04:47 | 2026-02-05
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:45 | 2026-02-05
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:30 | 2026-02-05
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:18 | 2026-02-05
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:15 | 2026-02-05
باكستان تصعّد عملياتها الأمنية في بلوشستان بعد هجمات دامية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24