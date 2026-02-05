تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لافروف يحذر من مخاطر تعقيد العلاقات الأميركية–الإيرانية

Lebanon 24
05-02-2026 | 01:48
لافروف يحذر من مخاطر تعقيد العلاقات الأميركية–الإيرانية
لافروف يحذر من مخاطر تعقيد العلاقات الأميركية–الإيرانية photos 0
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس "أن إيران شريك وثيق لنا ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة".
وقال لافروف إن "الوضع بشأن إيران ينذر بانفجار قد يطال الشرق الأوسط بأكمله".
وأشار الى "أن مستعدون للمساهمة في حل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين تل أبيب وواشنطن وطهران".
وأفاد بأن "تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة".
وقال لافروف: الشركات الروسية تجبر على الخروج من فنزويلا.
 
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

تل أبيب

وقال لا

فنزويلا

تابع
