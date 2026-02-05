تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تضامن إماراتي مع النيجر بعد استهداف المطار

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:00
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني الدولي في النيجر،  وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما أعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".
