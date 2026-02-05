انتخابات "مسروقة".. ترامب يجدد الهجوم ويطرح "قانون إنقاذ أميركا"

وفي منشور على منصة " "، حذّر من أنه ما لم يُجرَ "إصلاح الانتخابات" فلن تبقى "دولة أميركية"، مضيفًا: "إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا بلد".ودعا ترامب الجمهوريين إلى الانخراط في جهود تعديل النظام الانتخابي، مقدّمًا ما سمّاه "قانون إنقاذ أميركا"، وحدد ضمنه إجراءات أبرزها إلزام الناخبين إبراز بطاقة هوية، وإثبات الجنسية الأميركية للتسجيل، ورفض التصويت عبر البريد إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو أو السفر. (سكاي نيوز)