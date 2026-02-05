تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

انتخابات "مسروقة".. ترامب يجدد الهجوم ويطرح "قانون إنقاذ أميركا"

Lebanon 24
05-02-2026 | 23:28
A-
A+
انتخابات مسروقة.. ترامب يجدد الهجوم ويطرح قانون إنقاذ أميركا
انتخابات مسروقة.. ترامب يجدد الهجوم ويطرح قانون إنقاذ أميركا photos 0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الانتخابات الأميركية "مزورة ومسروقة" وباتت "مثارة سخرية في جميع أنحاء العالم".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، حذّر ترامب من أنه ما لم يُجرَ "إصلاح الانتخابات" فلن تبقى "دولة أميركية"، مضيفًا: "إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا بلد".
تغريدة ترامب حول الانتخابات على منصة تروث

ودعا ترامب الجمهوريين إلى الانخراط في جهود تعديل النظام الانتخابي، مقدّمًا ما سمّاه "قانون إنقاذ أميركا"، وحدد ضمنه إجراءات أبرزها إلزام الناخبين إبراز بطاقة هوية، وإثبات الجنسية الأميركية للتسجيل، ورفض التصويت عبر البريد إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر. (سكاي نيوز)
تابع
فيديو
